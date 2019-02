O Pinterest confirmou nesta segunda-feira (25) à AFP o que o Wall Street Journal já havia revelado na semana passada: a rede social mudou de política no ano passado, sem anunciar, e desde então tem vindo a censurar alguns resultados das buscas, relacionados com conteúdos anti-vacinas.

"Queremos que o Pinterest inspire as pessoas, e não há nada menos inspirador do que a desinformação. Por isso seguimos à procurar de novas formas de impedir que apareçam conteúdos enganosos na nossa plataforma ou nas nossas recomendações", disse um porta-voz da empresa

O Pinterest confirmou que no ano passado começou a bloquear resultados de busca sobre vacinas e tratamentos não aprovados contra o cancro, assim como contas, e que suprimiu "pins" com conteúdos que violavam as suas regras sobre a desinformação médica.

Já YouTube anunciou na sexta-feira que as regras da plataforma não permitiam publicidade em vídeos que promovam mensagens anti-vacinas, ou seja, efetivamente impedindo que estes conteúdos possam obter lucros através do seu sistema de monetização.