Se não puder ir visitar a loja no número 189 da Estrada das Laranjeiras, pode visitar o site da marca . Lá consegue não só ver todo o catálogo de óculos, como também inscrever-se no serviço “Experimentar em Casa”: pode testar os óculos em casa de forma totalmente gratuita durante uma semana, sem compromisso de compra. “É como se fosse uma espécie de test drive”, diz Gonçalo Jorge.

Toda a loja foi concebida para que, desde o momento em que entra, tenha uma experiência calma e agradável. “Quando entramos numa ótica convencional há aquele sentimento de que estamos a entrar numa farmácia, num universo médico. Nós quisemos fazer as coisas de maneira diferente — quisemos abordar o mundo dos óculos de uma maneira mais descontraída, com muita atenção à estética e ao design, de maneira mais próxima dos clientes”, afirma Gonçalo Jorge.

A marca, que nasceu no online, tem agora uma loja física, em Lisboa, onde é possível fazer um exame gratuito à visão com um profissional especializado em optometria e também experimentar a coleção completa de óculos graduados e de sol da marca.

