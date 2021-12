Para isso, conta com "a única solução no mercado que utiliza Inteligência Artificial para antecipar falhas em componentes chave", além de um sistema inovador de mapas inteligentes e de um sistema Ecodriving que fornecem um melhor controlo às frotas de autocarros ou camiões dos seus clientes.

Criada em 2017 com o intuito de evitar tempo de inatividade da frota, com um controlo do processo em tempo real, a empresa de Coimbra trabalha atualmente com 5 das 10 maiores empresas de transporte do mundo: Arriva, Keolis, RATP Dev, Go-Ahead, ComfortDelGro e Ford Trucks.

