A quarta edição da conferência Press Start sob o tema "The New Creators Economy" regressa esta sexta-feira, 30 de junho, retomando a parceria entre o Festival Elétrico e o The Next Big Idea.

Programa

10h00 – Welcome Session

10h30 – Opening "The New Creators Economy" com Vítor Magalhães (Festival Elétrico) e Rute Sousa Vasco (The Next Big Idea)

10h45 – "AI: Who is the real artist?" com Luís Sarmento (Indutiva Research Labs)

11h05 – "Legal challenges of AI and Web3 in Creative Economy" com Francisco Rocha (Arena Racing)

Coffe Break

11h50 – AI Platforms for the "New Creator Economy" com Miguel Magalhães (The Next Big Idea)

12h10 – "Web3 Creator Economy is not Dead" com Filipe Pinho Pereira (Crowdclass) e Mário Ribeiro Alves (Taikai)

12h40 – "Another perspective on the power of Web3" powered by UPTEC

13h10 – "Porto, Art and Technology" com Paulo Calçada