"Este é um projeto, de facto, único, como vos disse. Um projeto inédito, um projeto de investimento que tem como principal objetivo o desenvolvimento das economias locais e também, obviamente, o aumento da competitividade", disse Alexandre Fonseca.

O responsável falava hoje, em Seia, no distrito da Guarda, na cerimónia institucional de arranque do projeto "Conectividade no Maciço Central", um grande investimento de infraestruturação de seis concelhos da Serra da Estrela (Seia, Gouveia, Manteigas, Oliveira do Hospital, Covilhã e Fundão), com fibra ótica de nova geração, promovido pela empresa de telecomunicações.

Segundo a Altice Portugal, o investimento de "vários milhões de euros" vai abranger mais de 50 freguesias e 150 mil pessoas.

Alexandre Fonseca disse na sua intervenção que com o investimento, mais de 75% da população da região da Serra da Estrela ficará com acesso a fibra ótica, o que considera "um marco histórico".

"Sabemos que muitas vezes estas regiões têm um défice do ponto de vista de dinamização da sua economia. Pois bem, nós acreditamos que com projetos como estes, trazendo a fibra ótica a estas regiões, o que estamos a fazer é a desenvolver a economia local", afirmou.

Disse que a empresa executa o projeto de "Conectividade no Maciço Central", que deve ficar concluído até agosto, porque "são estas as tecnologias que ajudam a captação de investimento".