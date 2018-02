O parecer, assinado na sexta-feira passada, foi pedido à CNPD pelo secretário de Estado das infraestruturas, Guilherme W. d’ Oliveira Martins, a propósito do novo regime jurídico, em projeto pelo Governo, para obrigar os proprietários de ‘drones’ — futuros e antigos — a registar os aparelhos junto da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), ou a ter um seguro de responsabilidade civil (para indemnizar eventuais lesados com a captação), entre outras novas obrigações.

A comissão, recomendando uma reformulação do projeto de decreto-lei, lembra ao Governo que não existe em Portugal ‘disciplina legal’ acerca da utilização de sistemas de aeronaves pilotadas remotamente, vulgarmente chamados ‘drones’, e adverte que o novo regime “não pode limitar-se” a acautelar a segurança e a responsabilidade civil, “deixando de fora” a tutela da privacidade.

“Esta é uma matéria que, pelo especial impacto que tem na segurança, bem como na privacidade das pessoas, merecia há muito a atenção do legislador nacional”, afirma a comissão no parecer, disponível na sua página na internet, acrescentando que esta preocupação foi transmitida pela CNPD ao parlamento e ao Governo já em 2014.

“Estas aeronaves podem ter a si acoplados dispositivos tecnológicos muito variados, que vão de uma simples câmara de vídeo ou microfone, a sensores de infravermelhos, sistemas de reconhecimentos facial ou de reconhecimentos de pessoas a partir de características morfológicas ou antropométricas (‘soft biometrics’)”, avisa a comissão.

E acrescenta que os dispositivos acoplados aos ‘drones’ têm a especificidade de circularem “em qualquer ambiente, sem que os indivíduos se apercebam que estão a ser utilizados, porventura com específico intuito de os vigiar”, sugerindo a definição de limites à captação “sempre que fortuitamente forem recolhidos” som ou imagem e a “obrigação de imediata eliminação” da informação relativa às pessoas identificáveis.

“A possibilidade de previsão de um regime especial para a utilização de aeronaves com dispositivos acoplados por jornalistas no exercício da sua atividade profissional ou por outros profissionais, no âmbito da liberdade de expressão ou criação artística”, é outro dos avisos ao Governo.