O autoclismo é o maior consumidor de água da nossa casa - uma descarga significa, em média, a perda de 3 litros de água. Contudo, os níveis de gastos podem variar consoante a eficiência do autoclismo - se este tem ou não fugas, se a descarga está limitada ao valor teórico ou até se o autoclismo tem sistemas que permitem que o consumo real seja próximo do teórico. Todos estes factores podem diminuir o consumo excessivo de água. Ainda assim, a OLI Sistemas Sanitários quis ir mais longe.

Com o objetivo de estar sempre “na vanguarda da tecnologia associada à casa de banho”, como conta António Oliveira, presidente do conselho de administração da empresa, a OLI apresentou um modelo de autoclismo económico, com consumo reduzido e com massificação da dupla descarga (que altera os litros que vão para a descarga total e parcial).

Para além dos modelos económicos, a empresa está atualmente a trabalhar no desenvolvimento de um autoclismo que decide sozinho se deve fazer a pequena descarga ou a descarga completa. Assim, evita que as pessoas façam a descarga errada e que se gaste água sem necessidade.

Mais recentemente, a OLI Sistemas Sanitários introduziu a eletrónica no autoclismo, o que permite que não tenhamos de tocar em nada - literalmente. O novo modelo - chamado Hydro Boost - é um autoclismo que funciona por sensores capacitivos (“no touch”), onde não é preciso tocar com a mão no comando; ao invés do convencional, basta aproximar em direção à placa e o autoclismo, consoante o sítio onde está a mão, faz a descarga total ou parcial. Neste modelo, a energia da água da rede aciona uma pequena turbina que produz energia suficiente para ativar o comando e permitir que o autoclismo funcione de forma automática, sem pilhas e sem ligação à corrente.

No fundo, para a OLI Sistemas Sanitários, o busílis da questão está na combinação da eficiência - ao fazer com que os autoclismos gastem o mínimo de água - com a sofisticação - ter comandos e controlo com energia em rede, sem utilizar energia “de fora”.