O Roteiro da Inovação e Tecnologia que arrancou em Matosinhos esta quinta-feira, 15 de fevereiro, visa divulgar casos relevantes de inovação no país e reforçar a confiança nos agentes públicos e privados. A sessão de lançamento desta iniciativa — que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor — teve um momento para assinaturas dos protocolos das parcerias internacionais, renovando desta forma as colaborações existentes e estabelecendo novas.

Entre estes protocolos está o de cooperação entre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Universidade de Carnegie Mellon (EUA), o protocolo com o Massachussetts Institute of Technology (EUA), com a Universidade do Texas (EUA), a Fraunhofer-Gesellschaft (Alemanha), a Global Space Ventures (EUA), a Fundação La Caixa (Espanha), a Finnish Association of Polytechnics (Finlândia), a Frisian Design Factory (Holanda) e com a organização internacional para a inovação Demola.

Para o período 2018-2030 a iniciativa GoPortugal – Global Science and Technology Partnerships Portugal tem como objectivo estimular o desenvolvimento científico e empresarial, promovendo a afirmação de Portugal no mundo, e atrair financiamento, com vista à criação de emprego qualificado.

Para Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Roteiro da Inovação e Tecnologia e os protocolos de cooperação assinados com instituições de “referência mundial” são um “pequeno passo” para Portugal ser um país do futuro.