São tempos diferentes para os criadores de conteúdo e contadores de histórias. Ao passarmos mais tempo em casa temos mais tempo para sermos criativos, mas também estamos confinados a um espaço que restringe o número de possibilidades de coisas que gostaríamos de fazer ou das quais até conseguiríamos retirar alguma inspiração.

Contudo, ainda existem histórias para serem partilhadas com amigos e família sobre o nosso dia-a-dia e a inspiração pode surgir de qualquer lugar, até mesmo de uma simples conversa com quem nos é próximo ou pela forma como nos tivemos de adaptar à nossa forma de trabalhar. Há mais podcasts para ouvir, lives no Instagram para assistir (ou participar) e as apps de videochamada (como o Google Duo) passaram a fazer parte da rotina de lazer ou trabalho. O smartphone, que já era essencial às nossas vidas, passou a ser ainda mais fundamental para nos ligarmos àqueles de quem gostamos, mas também às pessoas com quem trabalhamos.

O Samsung Galaxy S20 Ultra 5G quer ser a ponte de ligação entre esta nova realidade que vivemos e as pessoas de quem mais gostamos e com quem queremos continuar a partilhar a nossa vida. Na apresentação do novo smartphone, no final de fevereiro, o destaque foi para o seu sistema de quatro câmeras traseiras: uma câmera principal de 108MP, uma ultra grande angular de 12MP, uma teleobjetiva de 48MP e uma câmera de profundidade 3D, às quais ainda podemos juntar uma câmera frontal de 40MP.

Com este sistema, existem três principais funcionalidades que nos ajudam a captar os melhores momentos da nossa rotina - o zoom, a gravação de vídeo em 8K e o Modo de Captação Única.

O zoom é verdadeiramente revolucionário permitindo que nos aproximemos de algo até 100 vezes. Isto significa que, da janela de casa, podemos “aproximar-nos” do mundo lá fora, apanhar um detalhe no nosso quarto que nos tinha escapado até agora ou mesmo um momento divertido e insólito do nosso animal de estimação, quando tenta passar despercebido.

A gravação em 8K, por seu lado, permite que possamos fazer vídeos com qualidade de cinema a partir do nosso smartphone. A tarefa de encontrar uma narrativa para ser filmada dentro de quatro paredes é desafiante, mas torna-se mais fácil se for possível captar com grande nitidez até as gotas da água que ficam presas na janela em dias chuvosos.

No que diz respeito a novas funcionalidades, o Modo de Captação Única permite fazer diferentes tipos de fotografias e vídeos ao mesmo tempo. Através de um botão que pode ser pressionado até 10 segundos, basta focar a câmera em determinados cenários ou objetos e a Captação Única produz simultaneamente diferentes tipos de conteúdo, desde imagens com diferentes filtros a “boomerangs” e vídeos de pequena duração. Partilhar workouts, sessões de trabalho/estudo ou mudanças que fizemos em casa tornou-se ainda mais fácil.

No entanto, nesta altura, mais do que o desafio da produção de conteúdos, temos o desafio de nos mantermos próximos das pessoas que mais gostamos e que fazem parte do nosso mundo, através das diferentes plataformas que temos disponíveis.

Com um ecrã de 6.9 polegadas, uma bateria de 5000mAh que pode ser carregada com fast charging em apenas 30 minutos e uma ligação 5G única, o Galaxy S20 Ultra 5G permite que possamos ouvir e descobrir as histórias que os nossos amigos e familiares também têm para partilhar connosco através de chamadas ou videochamadas sem perturbações.

Estamos a viver tempos diferentes, mas com o Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, o nosso mundo parece estar apenas à distância de um ecrã, do início ao fim do dia.

A gama de smartphones Samsung Galaxy S20 foi lançada no início de março e é composta por três modelos - o S20, o S20+ 5G e o S20 Ultra 5G - que já estão disponíveis em lojas de norte a sul do país.