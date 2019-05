Organizado pelas Selecções do Reader´s Digest, o estudo Marcas de Confiança, que este ano celebra 19 anos, apresenta nove novas categorias, num total de 60, e revela mudanças nas preferências dos portugueses.

O estudo tem por base um questionário dirigido a 12.000 assinantes das Seleções do Reader´s Digest – sendo que há uma inibição de dois anos para quem já tenha participado no questionário anterior, o que possibilita um painel dinâmico. A amostra é representativa dos portugueses, nas variáveis de género e idade, conforme o último Censos.

E quais foram as principais conclusões?

Na categoria de “site de notícias”, uma das novas categorias desta edição, o SAPO foi distinguido como Marca de Confiança. Filipa Martins, diretora-geral do SAPO, marcou presença no evento de atribuição de prémios, no passado dia 16 de maio. O SAPO24 é a marca de informação noticiosa do Portal SAPO.

Enquanto a Região Porto e Norte conquistou a distinção, em 2018, na categoria de Regiões de Turismo, desta vez foi o Algarve a “resgatar” o título.

Outro “resgate” a destacar foi o da marca HP, que recuperou o seu historial de confiança vencendo na categoria de Computadores Pessoais e Tablets.