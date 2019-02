A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), através da Secção Cidades Inteligentes, e em parceria com a NOVA Cidade, levou até Aveiro a segunda iniciativa“Smart Cities Tour” de 2019.

O objetivo para a sessão em Aveiro foi de promover a partilha de boas práticas entre municípios, unidades do sistema científico e empresas de diferentes setores, relativas ao tema da Mobilidade Suave. A sessão contou com a apresentação de projetos em curso em cinco cidades portuguesas - Aveiro, Coimbra, Vila Real, Viseu e Águeda - e com as intervenções da Altice, EDP Distribuição, CTT, Wavecom e Ubiwhere.

Com Aveiro como anfitriã, a agenda fechou com uma visita às instalações da Altice Labs onde a empresa detém um conjunto de soluções de suporte às cidades inteligentes. “A Altice Labs surge como um grande laboratório de inovação tecnológica ao serviço do país e do mundo através da disponibilização de soluções, serviços e produtos inovadores, com capacidade para apoiar de forma sustentada a criação e o desenvolvimento da inteligência urbana ”, explicou o diretor-geral, Alcino Lavrador.

A implementação das soluções de smart cities assenta numa premissa fundamental de infraestrutura de rede, razão de base para a parceria da Altice com o projeto da Smart Cities Tour desde o arranque da iniciativa. "A parceria criada no âmbito da Smart Cities Tour permite a criação de ligações entre parceiros, promotores, expositores, autarcas e sociedade civil, que vêm consolidar um verdadeiro ecossistema que nos permite continuar a apoiar as cidades e as regiões inteligentes. É um evento de futuro e para o futuro; um evento que posiciona a Altice Portugal na liderança da revolução”, referiu a propósito Alexandre Fonseca, CEO do grupo.

O primeiro encontro da “Smart Cities Tour 2019” teve lugar em Faro, e para além da sessão em Aveiro, o calendário contempla mais cinco iniciativas: 'Cidade como Plataforma' (27 de Fevereiro, em Lisboa), 'Cidade Circular' (19 de Março, em Vila Real), 'Cidade Inclusiva' (28 de Março, em Setúbal), 'Alterações Climáticas' (5 de Abril, em Ponta Delgada) e 'Happy City' (8 de Maio, no Funchal).

A 'tour' irá terminar com a 'Cimeira dos Autarcas', a realizar no evento 'Portugal Smart Cities Summit', de 21 a 23 de Maio, na Feira Internacional de Lisboa.

Um futuro de cidades inteligentes