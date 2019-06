Mohammad Safeea, o principal investigador deste projeto, cujos resultados foram publicados na IEEE Robotics & Automation Magazine (“revista de referência internacional em robótica”), explica que “este software permite que um utilizador com conhecimentos básicos em robótica possa em poucas horas estar a operar um robô, não sendo necessário conhecimentos avançados e grandes tempos de adaptação ao equipamento”.

“É bom saber que este trabalho de mais de dois anos está a criar um impacto positivo na sociedade”, sublinha, citado pela FCTUC, Mohammad Safeea.

Pedro Neto, responsável pelo Laboratório de Robótica Colaborativa da FCTUC, salienta, por seu lado, que se “pretende que os robôs sejam acessíveis a qualquer pessoa, por isso, este software é um contributo nesse sentido”.

“Este é um ponto-chave ,considerando que os robôs colaborativos trabalham lado a lado com os humanos, por exemplo, em fábricas ou hospitais, e onde a interação com o equipamento é constante e contínua ao longo do dia”, conclui.