Em dezembro, a série Archetypes ganhou o prémio de melhor podcast no People's Choice Award em Los Angeles, sendo que a série tem um total de 12 episódios.

Recorde-se que, para além do Spotify, o casal real também assinou acordos com a Netflix, onde lançou no ano passado uma série documental sobre a sua vida íntima, e com a Penguin Random House, editora do controverso livro de memórias do príncipe Harry, Spare.

Esta notícia acontece depois do Spotify ter anunciado este mês que irá cortar cerca de 200 empregos e mudar a sua abordagem aos podcasts naquilo a que chamaram um "realinhamento estratégico", em comunicado.