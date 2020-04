Apesar de algumas quebras na faturação desde o início da pandemia de covid-19, a The Loop Co., do setor da economia circular, empregou neste período mais quatro trabalhadores, disse à agência Lusa o diretor executivo, Bernardo Parreira.

"Houve algumas quebras, mas mantivemos todos os postos de trabalho, sem entrarmos em ‘layoff' e, na verdade, continuamos a recrutar", frisou.

Bernardo Parreira salienta que alguns clientes também sofrerem quebras: “Mas fizemos um esforço do nosso lado e do lado dos clientes para encontrarmos uma solução para estes meses mais difíceis, para que todos conseguíssemos ultrapassá-los e sobreviver à pandemia".

Criada em 2016, na incubadora do Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, a The Loop Co. emprega 45 trabalhadores e prevê para este ano um volume de negócios a ultrapassar os dois milhões de euros.

A empresa desenvolve dois grandes projetos na área da economia circular, um na área da puericultura e outro na comercialização de manuais escolares reutilizáveis, em parceria com a Sonae.

As candidaturas para a quarta edição do programa de estágios remunerados de verão arrancam na segunda-feira e estendem-se até ao final de maio.

Segundo Bernardo Parreira, este programa, que conta com a colaboração da Universidade de Coimbra, é uma "fonte de talento muito importante" para a Loop.

"Todos os anos algumas das pessoas que fazem este programa de estágios e que já se sentem com vontade e preparadas para entrar no mercado de trabalho são integradas na empresa", sublinha o diretor executivo.

Os estágios decorrem nos três meses de verão e abrangem diversas áreas de trabalho desde gestão de operação, serviço ao cliente, marketing e redes sociais, para jovens que estejam a frequentar ou tenham terminado a licenciatura ou mestrado há menos de dois anos.