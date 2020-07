A Startup Lisboa anunciou hoje a segunda edição do Prémio Empreendedor do Ano "João Vasconcelos". A incubadora acena com um prémio de 10 mil euros e dá conta de que as candidaturas já não se limitam apenas a empreendedores de Lisboa.

Em comunicado, a incubadora informa de que se poderão candidatar ao prémio "empreendedores ou equipas de empreendedores que tenham fundado uma startup em Portugal há menos de cinco anos e cujo negócio seja inovador, que incorpore tecnologia e que seja escalável". As candidaturas estão abertas até dia 30 de agosto de 2020 e os interessados podem fazê-lo em startuplisboa.com. Para a segunda edição do prémio há, contudo, uma novidade em relação à anterior: a Startup Lisboa alargou as candidaturas para empreendedores portugueses e estrangeiros em todo o território nacional. Na primeira, as candidaturas estavam limitadas a profissionais com atividade em Lisboa. "Acreditamos que ao abrir esta distinção a empreendedores em todo o país, ganhamos a oportunidade de descentralizar o prémio e ele sai seguramente mais valorizado", explica Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa. Em comunicado, a incubadora explica que o "objetivo [do prémio] é apoiar empreendedores que se tenham destacado pelo seu desempenho na fase de criação ou de expansão dos seus negócios" e que "os critérios de avaliação das candidaturas são: visão e estratégia, resiliência, contributo para o ecossistema empreendedor nacional, liderança e gestão de equipa, crescimento e penetração internacional". O prémio será entregue a 25 de setembro, durante o Demo Day da Startup Lisboa, evento anual no qual as startups da incubadora fazem uma apresentação a investidores, órgãos de comunicação social e à comunidade. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram