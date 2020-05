As soluções criadas pela comunidade de fazedores continuam a surgir e a expandir o raio de ação dos mais de 6000 voluntários que investem a sua energia e tempo para inovar e mitigar os efeitos da pandemia no nosso quotidiano. Pode-se, ainda, assinalar que a OCDE apontou Portugal como um dos países que mais soluções inovadoras criou para combater o SARS-Cov-2. Não assumindo que esta iniciativa resume o total de um esforço nacional, podemos indagar sobre o impacto que mais de seis milhares de voluntários a trabalhar nesse sentido pode ter nessas métricas.

Mais do que indagar, podemos e devemos ficar a saber que novas soluções propõem. Esta é a segunda atualização que fazemos sobre o trabalho do Movimento Tech4Covid19, pelo que sugerimos que consultem os artigos anteriores aqui e aqui, onde se escrutinam as iniciativas não mencionadas aqui.

ICAM

Pior do que estar em guerra, é estar em guerra sem qualquer tipo de armas. A informação, fidedigna e validada por especialistas, é essencial para travar esta pandemia. Por isso mesmo, o movimento criou uma plataforma de Informação Científica de Apoio aos Médicos (ICAM), para assegurar que quem está na linha da frente tem todos os argumentos necessários para responder da melhor maneira.

Mobility Healthcare

Também a pensar na linha da frente, o Mobility Healthcare é uma plataforma exclusiva para profissionais de saúde poderem circular sem recurso a transportes públicos, minimizando o contágio por via de quem está a tentar combatê-lo.

naFila

Depois de um Posso ir? a assegurar que os tempos em filas de espera para entrar em estabelecimentos são reduzidos a um mínimo, o passo natural seguinte seria um sistema que permitisse a aquisição de senhas para minimizar congestionamentos nesses contextos. E foi dado, existe, e chama-se naFila. Estabelecimentos comerciais podem candidatar-se para aderir à plataforma e prestar esse mesmo serviço.

IndustryCare

Os riscos da pandemia não se ficam pelo contágio — e não seríamos Startup Portugal se disséssemos que a Covid19 não representa um enorme risco para as startups, assim como para toda a economia. Monitorização e informação em tempo real pode ser uma forma de perceber e prevenir impactos maiores sobre as empresas nacionais. E é essa a proposta do IndystryCare.

#Teachers4Covid

Depois de iniciativas de inquestionável pertinência como o Student KEEP e o do Tools4Edu, segue-se o Teachers4Covid. Esta plataforma angaria professores e auxiliares voluntários que possam apoiar nas demais iniciativas e assegurar que os benefícios da educação

#Imthechange

Diferente das outras propostas, esta iniciativa passa por uma partilha de positivismo — porque nunca foi tão importante percebermos que, apesar de podermos estar em barcos diferentes, não estamos sozinhos. A ideia é a venda de pulseiras que identifique na rua uma pessoa que está no mesmo comprimento de onda, e focada em ultrapassar a pandemia. As receitas, claro, revertem para o movimento e para a aquisição de mais material hospitalar.

Diretório de informação sobre apoios para pequenas empresas da Moneris

A partilha de informação é essencial. Se a Startup Portugal o tenta fazer aqui, não pode deixar de assinalar e celebrar quem também o faz por outros meios. A ideia da Moneris é compilar a informação sobre todos os apoios disponíveis para ultrapassar a pandemia e, dessa forma, poder ajudar empresários. Se nos for permitida a ousadia, diremos: bem-vindos à luta e obrigado!

Voice4Covid19

Também há um podcast (programa de rádio difundido exclusivamente de forma virtual) do movimento para ouvir — que é uma óptima ferramenta para acompanhar o seu excelente trabalho.