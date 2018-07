Educar, inspirar e capacitar líderes para explorarem tecnologias que resolvam os grandes desafios que a humanidade enfrenta. Este é o objetivo do programa SU Ventures, cujo período de candidaturas já abriu.

Procuram-se startups, em Portugal e no resto da Europa, que queiram ter impacto à escala global. A Singularity University abriu as candidaturas para a primeira edição em Portugal do programa SU Ventures.

Nesta comunidade global de startups são usadas tecnologias exponenciais como Inteligência Artificial, Realidade Virtual e Aumentada ou Nanotecnologia para resolver problemas que existem no mundo: são 12 Global Grand Challenges e abordam temas com a Energia, o Espaço ou até a Educação.

As candidaturas ao programa abriram esta semana e duram até dia 7 de setembro, sendo apenas necessário aceder ao site para iniciar o processo. O vencedor desta primeira edição em Portugal será distinguido no SingularityU Portugal Summit Cascais, que vai decorrer nos dias 8 e 9 de outubro, no novo Campus da Nova SBE, em Carcavelos.

A equipa que chegar ao pódio vai participar em programas lecionados nos EUA que incluem Bootcamps, conferências, acesso a mentores e espaço de trabalho gratuito.

Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, afirma que “os desafios das novas tecnologias são fundamentais para a sociedade moderna”, pelo que "Cascais quer estar no centro do pensamento e na construção de um futuro com mais cooperação, por isso acreditamos muito neste projeto [SingularityU Portugal Summit Cascais]”.

Além de ser uma oportunidade para a cidade, é também uma porta aberta para as startups. Ricardo Marvão, Co-founder & Head of Education da Beta-i, acredita que “esta é uma oportunidade fantástica para startups que queiram consolidar o seu produto, tenham interesse em entrar no mercado americano ou queiram encontrar parceiros internacionais. A rede da Singularity University é muito rica e vasta, e já contamos com duas startups portuguesas como casos de sucesso num dos programas a que a SU Ventures dá acesso.”

“Esta é uma excelente iniciativa para reforçar a promoção de ideias para resolver problemas com impacto na sociedade, e é uma oportunidade para estar consciente da adaptação à disrupção tecnológica. Para a Nova SBE, fazer parte deste projecto é, sem dúvida, uma grande oportunidade”, acrescenta Fernando Soares, responsável pela área de relações externas da Nova SBE.

Com sede no NASA Research Park (Silicon Valley, EUA), a SU foi fundada em 2008 por inovadores como Ray Kurzweil e Peter H. Diamandis com financiamento de organizações de topo, como a Google, Deloitte, Nokia, CIsco e a UNICEF.

O SingularityU Portugal Summit Cascais é uma joint venture entre a Beta-i, Câmara Municipal de Cascais e a Nova School of Business and Economics.

