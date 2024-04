O Startup Capital Summit 2024 (#SCS24) é um evento sobre inovação, capital de risco, transferência de tecnologia, formas de financiamento, políticas de apoio ao investimento e empreendedorismo. Organizado pela Universidade de Coimbra, em parceria com o Instituto Pedro Nunes e com o Município de Coimbra, vai decorrer dia 10 de maio de 2024, no Convento São Francisco, em Coimbra.

Mas antes do evento principal, há uma competição que procura ideias de negócio de base tecnológica: o Startup Pitch Competition #SCS24. Para participar, as startups podem ou não ser constituídas formalmente como empresa, mas têm de no máximo ter até 5 anos de existência desde a data da sua constituição.

O processo de seleção das startups compreende duas fases:

Candidatura à Startup Pitch Competition #SCS24 , sendo que o prazo termina no dia 28 de abril ;

sendo que o ; Uma Competição de Pitch, a decorrer no #SCS24, no dia 10 de maio, 14h30, na Sala Aeminium I.

Os 5 critérios de avaliação a aplicar na análise das Candidaturas e na Competição de Pitch, pelo Júri, são:

Proposta de Valor;

Inovação;

Modelo de Negócio;

Propriedade Intelectual (PI)

Equipa.

Haverá apenas uma equipa vencedora, com a startup mais promissora, que receberá um prémio monetário no valor de 2.000€ (dois mil euros), a atribuir pela Universidade de Coimbra. A revelação será no Sunset Party, a decorrer no jardim do Convento, dia 10 de maio, pelas 18h30.

O The Next Big Idea, tal como aconteceu nas duas edições anteriores, é um dos Media Partners do Startup Capital Summit 2024.