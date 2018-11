A pergunta que convidava Domingo Soares de Oliveira, CEO do SL Benfica, e Jacques-Henri Eyraud, presidente do Marselha, a sentarem-se no palco Sports Trade no segundo dia da Web Summit era matreira. Afinal, podem dois clubes de grande dimensão ser equiparados a uma startup? Não. E sim.

No sofá estavam dois dos melhores alunos da turma do futebol europeu, cada um à frente de um clube com um passado rico, hoje afastados da disputa de troféus europeus pela discrepância que se criou entre os chamados colossos, como Real Madrid, FC Barcelona ou Bayern Munique, e os outros, que vivem a urgência de se reinventar para serem mais competitivos.

Cada um, adornando o discurso com o método que o emblema que representam está a seguir para regressar à glória de outros tempos, ajudou a desconstruir a pergunta “pode um clube ser gerido como uma startup?”.

Soares de Oliveira admitiu que "é difícil que um clube seja gerido como uma startup". “Clubes como Benfica e Marselha têm muita história, adeptos tradicionais, mas também temos mais de 200 milhões de faturação. Nos últimos meses entrámos numa nova era digital no Benfica. Estamos a misturar departamentos e pessoas de diferentes áreas, que trabalham em sinergia. Nesta nova era digital, vemos o que fizemos no dia anterior e apontamos a novos objetivos para o dia seguinte. Mudámos muito e crescemos ao nível das tecnologias de informação e na comunicação. Diria antes que temos diferentes startups no clube.", explica o CEO.

É o modelo de negócio que inquieta, contudo. Porquê? Está tudo nas dimensões. Clubes históricos e da dimensão do Benfica e Marselha trabalham com uma gestão de financiamento e de expetativas de uma forma completamente diferente de uma empresa ou negócio novo ou em fase de arranque. As águias não querem jogar noutra liga que não a dos grandes, sem, no entanto, deixar de pugnar por um futebol “equilibrado em termos competitivos”.

“Isso faz-se com limites. Se alguém não tem limites, pode contratar quem quiser e nós não podemos competir contra. Haverá clubes tão grandes em termos financeiros que não poderemos acompanhar. É aí que o fair play financeiro é importante”, confessa Domingo Soares de Oliveira.

O dinheiro mudou o futebol. Investidores compraram clubes e investiram largas quantias, criando super equipas e, em alguns campeonatos, absolutas disparidades. França é um caso paradigmático, em que o Paris Saint-Germain, com os milhões de Nasser Al-Khelaïfi que permitiram à equipa francesa contratar jogadores como Edison Cavani, Kylian Mbappé, Neymar ou Zlatan Ibrahimovic, destaca-se a larga distância de qualquer outra equipa do campeonato. Neste contexto, o Marselha tenta combater a hegemonia com as armas que tem ao seu dispor. Uma delas é a reinvenção do modelo de negócio do clube. A equipa foi adquirida em 2016 pelo empresário norte-americano Frank McCourt, que prometeu um investimento de 200 milhões de euros nos próximos quatro anos.

Jacques-Henri Eyraud explica que o “investimento era uma necessidade” e confessa que é importante que a “trajetória a alcançar seja bem definida”. “Somos David contra Golias. Como disse Jurgen Klopp, não temos de ser os melhores, mas temos de os bater”, disse o presidente do clube do sul de França, assumindo assim o PSG como adversário a abater e a Liga dos Campeões como um objetivo a longo prazo.

créditos: Web Summit

Vencer a ‘Champions’ é pertencer a uma elite, a um grupo restrito cada vez mais isolado - e que quer isolar-se ainda mais. Na semana em que o site Footballeaks noticiou que a FIFA pretende avançar para a criação de uma Superliga europeia, o tema volta a ser partido ao meio.

Domingos Soares de Oliveira opõe-se à criação da mesma: “É algo que tem vindo a ser falado nos últimos dois ou três anos. Percebo o conceito e as ideias fundamentais de quem está a favor, mas não concordo e não é porque os clubes portugueses, neste caso o Benfica, deveriam ficar de fora. Clubes como o Benfica ou Ajax [que integra o grupo dos encarnados na ‘Champions’], com tanta história no futebol e nas provas europeias, ficariam de fora. Com mais jogos europeus ganharíamos notoriedade e maior faturação, mas no final, se perguntarmos aos nossos adeptos quem são os nossos adversários, dirão sempre que são Sporting e FC Porto, não o Real Madrid ou Barcelona”.