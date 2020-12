Já trabalhou em multinacionais, mas agora é CEO da startup AI.Alfred, uma plataforma de gamificação.

Como te chamas e o que fazias antes de seres empreendedor? Tiago Perdigão e antes de ser empreendedor era Diretor Brand Activation MENA+ na Adidas.

Como é que a tua startup vai mudar o mundo? O AI Alfred vai mudar o mundo através das pessoas, tornando-as mais felizes no seu dia a dia de trabalho.

Já pagas o teu salário? Não.

Quantas horas trabalhas por dia? As necessárias!

O que deixaste de fazer para ser um empreendedor com sucesso? Deixar de fazer só mesmo deixar a carreira nas multinacionais.

O que passaste a fazer para ser um empreendedor de sucesso? Aprender mais, ouvir mais, estar mais atento.

Ter uma startup está na moda ou o mundo está mesmo a mudar? Foi uma moda, e como todas as modas tem o seu declínio. Mas passada a moda, as que ficam (e as continuam aparecem por bons motivos) estão mesmo a mudar o mundo.

Se fosses patrão de uma grande empresa, o que dizias a ti próprio para te convencer a trabalhar nessa empresa em vez de ir para uma startup? Não sou a melhor pessoa para responder, não me consegui convencer a mim! Mas diria segurança profissional (salário, benefícios e emprego mais garantido), possibilidade de carreira internacional, evolução de carreira, CV…

Qual é o teu ídolo dos negócios ou da tecnologia? Warren Buffet [presidente da Berckshire Hathaway].

És vegan, fazes meditação ou apenas vês televisão e passeias o cão ao fim do dia? Não sou vegan, não medito, não passeio o cão, nem vejo televisão. Brinco com o meu filho, tenho um bom jantar, leio e durmo!

Numa só frase, o que dirias - mesmo - num elevador para convencer alguém a investir na tua empresa? Trabalhadores envolvidos têm melhor performance, são mais participativos e, acima de tudo, mais felizes. E é isto que o AI Alfred oferece ao mundo!

A AI.Alfred é uma das 120 startups que integraram o programa Road2WS [Road to Web Summit] em 2020.

Para acompanhar o que acontece no mundo da inovação e das empresas subscreva a newsletter Next e receba todas as segundas-feiras informação na sua caixa de email.