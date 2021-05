Chama-se Tuna Funcional e apresenta-se como um alimento enriquecido. 120 gramas de uma lata de atum destas é quanto basta ingerir para que aumentem os níveis de ómega 3 e ácidos gordos no nosso organismo. Este produto surgiu pela mão do Centro de Nutrição Ramirez, parte de uma das primeiras conserveiras de Portugal (1853), a Ramirez & Cª, SA. O projeto conta ainda com o apoio da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e com a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto.

O Tuna Funcional "não é um suplemento", esclarece a nutricionista Débora Teixeira, que descreve este atum como um "alimento funcional". A receita é um segredo bem guardado em laboratório, que promete vantagens cientificamente comprovadas ao nível do sistema imunitário, da regulação da pressão sanguínea, da atividade do coração, da função cerebral e da visão.

Para testar o produto, foi utilizado um grupo de 30 voluntários, em que uma metade comeu uma lata de Tuna Funcional e a outra metade comeu atum de outra marca. Débora Teixeira afirma que "após o consumo verificou-se um aumento dos níveis" de ómega 3 e dos ácidos gordos eicosapentaenóico (EPA) e docosahexaenóico (DHA) no organismo dos voluntários. As conclusões foram tiradas através de uma colheita de sangue, por duas vezes, com duas semanas de diferença.

Por agora, o produto está à venda na loja online da Ramirez & Cª, SA e no site do Tuna Funcional. Os criadores do produto também já entraram em contacto direto com farmácias e nutricionistas. A longo prazo, o objetivo é estar presente nas grandes cadeias de retalho, tais como os supermercados.

Luís Avides, Administrador da Ramirez & Cª, SA, ressalva, no entanto, que se o Tuna Funcional for vendido num supermercado terá de estar exposto em "locais diferenciados". Ou seja: uma vez que este produto é um "alimento enriquecido", não deve ser vendido juntamente com as outras marcas de atum, mas sim em secções destinadas à alimentação saudável.

Já não é a primeira vez que o Centro de Nutrição Ramirez pensa em produtos com benefícios para saúde. No ano passado, foi lançada uma gama de produtos com baixo teor de sal que está agora a dar os primeiros passos nas grandes superfícies. No entanto, o Tuna Funcional é o primeiro produto com a componente de alimento funcional. Luís Avides afirma que a Ramirez & Cª, SA só irá "partir para outros produtos quando estes produtos [os que já foram produzidos] já tiverem a sua afirmação no mercado".