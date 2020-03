O anúncio formal de um novo polo de inovação da Altice Labs em Oeiras foi realizado hoje, mas o novo espaço deverá ter pela frente mais seis meses até se tornar uma realidade. "Provavelmente em setembro", referiu Alcino Lavrador, diretor geral da Altice Labs numa conversa com jornalistas à margem do evento que assinala o quarto aniversário desta unidade do grupo, em Aveiro.

Para já, o que se sabe é que a Altice Portugal e a Câmara Municipal de Oeiras vão avançar com um "projeto inédito de investigação e inovação" localizado no TagusPark e que "está inserido na estratégia do município, idealizada para a revitalização e expansão" daquele espaço. Por definir está ainda o parceiro académico do projeto, uma escolha que a Altice tem considerado sempre como core nos locais onde se instala.

O polo de inovação no Tagus Park não tem também, por enquanto, uma temática principal atribuída, mas, para o CEO da Altice Portugal, "a mobilidade urbana pode ser uma das áreas a abordar em Oeiras".

Com a abertura do polo de Oeiras, passam a cinco o número de concelhos no país para onde a Altice deslocalizou os laboratórios da Altice Labs: além de Aveiro, sede nacional e internacional, a lista inclui Madeira, Viseu, Olhão, e Açores. Os laboratórios da Altice Labs estão também associados a um conjunto de outras iniciativas junto dos municípios portugueses que vão desde a participação conjunta em projetos de investigação, passando por criação de hubs de inovação digital, até à criação de polos regionais, com vista a apoiar atividades de desenvolvimento económico e social locais.

A instalação numa nova localização faz parte da estratégia de descentralização dos laboratórios Altice que, em 2019, assumiram um conjunto de parcerias foram da sua sede em Abeiro, nomeadamente a criação do laboratório Cognitive Lab em Coimbra e o estabelecimento de protocolos de colaboração com os institutos politécnicos de Bragança, Guarda, Portalegre, Coimbra e a extensão do protocolo com Leiria à Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Também no ano passado foi assinado o protocolo de constituição do Living Lab da Indústria do Futuro na Marinha Grande.

Nova parceria na saúde

Além do anúncio do novo polo em Oeiras foi também tornado público hoje o acordo de colaboração entre a Altice Portugal, a Altice Labs e o Centro Cirúrgico de Coimbra "no sentido de identificar iniciativas e projetos que contribuam de forma positiva para o incremento das tecnologias de informação no ecossistema da saúde".

As quatro áreas de colaboração já identificadas são a análise e estudo de soluções tecnológicas de armazenamento seguro de dados de saúde tais como imagens, relatórios clínicos, entre outros, tendo em consideração infraestruturas disponíveis; a avaliação de soluções de backup e Disaster Recovery para a informação relacionada com registos médicos de consultas e diagnósticos; a avaliação de soluções de preservação de informação médica com valor científico; e a participação da Altice Labs em projetos liderados pelo Centro Cirúrgico com vista a automatizar processos de diagnóstico recorrendo entre outros a mecanismos de Inteligência Artificial, nomeadamente Aprendizagem Automática (Machine Learning).