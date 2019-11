O desafio foi lançado pela Organização de Estudos Ibero-Americanos e aceite pelos investigadores da Linha Temática GEOMETRIX, do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações (CIDMA), da UA.

O jogo com aventuras, desafios e momentos, que põe à prova o nível de conhecimentos sobre a primeira expedição marítima que deu a volta ao mundo, será lançado em 2020, em duas versões: espanhol e português.

“Trata-se de um desafio enorme, com articulação de muitas e diferenciadas componentes, que está a ser superado por uma equipa multidisciplinar que inclui matemáticos, programadores, especialistas em tecnologias digitais, historiadores e designers”, disse à Lusa Ana Breda, coordenadora da Linha Temática GEOMETRIX.

De acordo com os investigadores, os desafios que vão surgindo poderão ser de caráter matemático, lógico-dedutivo ou de cultura geral, com episódios “lúdicos, curiosos e divertidos”.

Ana Breda diz que o jogo, que poderá ser jogado em qualquer dispositivo, ‘smartphones’ ou ‘tablets’, vai ter modalidades para dois tipos de utilizador.

“Haverá uma modalidade para o utilizador académico, que envolve conhecimentos matemáticos ao nível do 3.º ciclo, e outra para o utilizador usual, com desafios em que qualquer pessoa com literacia matemática seja capaz de resolver”, explicou a investigadora.

Segundo um comunicado da UA, a aventura digital segue a rota da viagem iniciada pelo português Fernão de Magalhães, ao serviço do rei Carlos V, de Castela, e concluída pelo espanhol Juan Sebastián Elcano, que durou três anos, entre 1519 e 1522.

“Apesar da inspiração nos relatos da viagem e das suas peripécias, esteve sempre presente a preocupação de adaptar o jogo aos dias de hoje, ao ritmo dos apreciadores e às funcionalidades comuns em jogos digitais”, refere a mesma nota.