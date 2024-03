Criada no âmbito do Plano de Monitorização de Polinizadores do Reino Unido (UK PoMS), a aplicação FITCount (do acrónimo inglês Flower-Insect Timed Count) “é agora disponibilizada em língua portuguesa” ao abrigo do projeto PolinizAÇÃO - Plano de Ação para a Conservação e Sustentabilidade dos Polinizadores, coordenado por dois investigadores da FCTUC, informou a instituição num comunicado enviado à agência Lusa.

Trata-se de “uma ferramenta inovadora que possibilita aos cidadãos monitorizar de forma simples as interações planta-polinizador”, de acordo com os cientistas Sílvia Castro e João Loureiro, docentes do Centro de Ecologia Funcional (CEF).

“Os participantes podem selecionar uma planta em flor, delimitar uma área de 50x50 cm [centímetros] que inclua a respetiva flor alvo e contar todos os polinizadores que interagem com flores dessa planta durante dez minutos”, disse Sílvia Castro, citada na nota, explicando que “as contagens podem ser realizadas ao longo de todo o ano, em qualquer momento do dia”, desde que haja calor e humidade reduzida.

João Loureiro, por sua vez, afirmou não ser necessário que os interessados “identifiquem os insetos até ao nível da espécie, basta apenas categorizá-los em grupos amplos, como abelhas, moscas-das-flores, borboletas, vespas, escaravelhos, entre outros grupos de insetos”, utilizando o guia de identificação adaptado para Portugal e disponível na aplicação.

“Os dados relativos aos polinizadores selvagens em Portugal são escassos e é crucial obter um maior volume de dados para monitorizar a abundância e diversidade destes insetos por todo o país, assim como os serviços de polinização que estes organismos prestam às plantas”, adiantou a FCTUC, referindo na nota que a aplicação surge "para ajudar a preencher esta lacuna de conhecimento, envolvendo os cidadãos”.

Para os investigadores do CEF do Departamento de Ciências da Vida da FCTUC, “a ajuda dos cidadãos é crucial” neste processo.

A aplicação FITCount está disponível para descarregamento gratuito na Google Play Store, para dispositivos 'android', e na App Store, para dispositivos 'iOS' ('iPhone' e 'iPad').

Mais informações sobre como participar e utilizar a aplicação são fornecidas no site.