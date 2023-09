Com o aumento da popularidade dos veículos elétricos entre os portugueses (as vendas cresceram 119% nos primeiros sete meses do ano, segundo dados da ACAP - Associação Automóvel de Portugal), surgem também soluções para melhorar a mobilidade elétrica em Portugal. Uma delas é o Via Verde Electric — um serviço criado para simplificar os carregamentos elétricos e que nasceu para facilitar a vida dos condutores.

Esta é uma funcionalidade que permite aos automobilistas carregarem os seus veículos elétricos (que pode ser qualquer um) de forma 100% digital em toda a rede pública através da aplicação para smartphone da Via Verde (disponível em Android, iOS e AppGallery). É tudo feito na app, sendo o pagamento feito por débito direto e posteriormente integrado na faturação normal da Via Verde.

Carregamento em três passos

O processo para carregar o seu elétrico com o Via Verde Electric é bastante simples:

Passo 1 - Na app, escolha o posto de carregamento que quer utilizar ou for mais conveniente para si. Depois, clique em " Carregar ";

Passo 2 - Selecione a tomada adequada ao seu veiculo. De seguida, com o veículo ligado ao posto, prima ‘iniciar carregamento’

Selecione a tomada adequada ao seu veiculo. De seguida, com o veículo ligado ao posto, prima ‘iniciar carregamento’ Passo 3 - Acompanhe o estado do carregamento através da aplicação e quando estiver concluída é só desligar da tomada.

Com o Via Verde Electric vai ainda poder gerir custos em tempo real (através do seu histórico de carregamentos, ou seja, não vai ter que esperar pela fatura ao final do mês/ano), saber a localização de postos disponíveis ou filtrar os postos disponíveis por tipo de tomada ou potência. Noutras palavras, é uma ferramenta que lhe permite fazer o planeamento da sua viagem de forma intuitiva, rápida e com toda a comodidade.

Onde posso utilizar o Via Verde Electric?

Pode utilizá-lo em toda a rede pública de carregadores, mais conhecida por Mobi.E. A Rede Mobi.E, ou Rede de Mobilidade Elétrica, é uma rede pública de postos de carregamento de veículos elétricos. Existem quase 6.300 postos em todo o país (pode consultar neste mapa a sua localização).



Nota: Para utilizar esta rede vai necessitar fazer um contrato com um dos comercializadores de energia — o chamado CEME (Comercializador de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica). Pode escolher a Via Verde Electric , que opera através do CEME ecochoice, mas diferencia-se por funcionar exclusivamente como um substituto aos cartões físicos. Ou seja, é um serviço completamente digital e sem cartão.

Ainda, fazem parte desta rede pública os 36 carregadores elétricos da rede de autoestradas Brisa, sendo que o Via Verde Electric também permite fazer carregamentos nas autoestradas de Norte a Sul, incluindo os rápidos e ultrarrápidos (quer dizer que a sua potência é superior a 22 kW e que em apenas uma hora carrega perto de 90% da autonomia total da bateria). Pode saber quais são e onde estão localizados neste link.

Por uma mobilidade limpa

Se está a pensar em comprar um elétrico e transitar para a mobilidade limpa, o Via Verde Electric é uma das opções no mercado que lhe pode facilitar bastante o dia-a-dia na altura do carregamento. Além de o preço de energia cobrado ser fixo (0,1616 €kW/h), vai ter acesso a toda a rede Mobi.E (em julho registou-se um novo recorde de utilização, com mais de 378 mil carregamentos, um aumento de cerca de 68% face ao ano passado).

A par, a aplicação também lhe permite planear uma viagem sem sobressaltos — algo especialmente relevante no caso das mais longas — ao fornecer informações indispensáveis como o dinheiro que vai gastar e a disponibilidade do posto antes de efetuar o carregamento.

Não menos importante, e ao optar por um veículo elétrico e utilizar a rede pública, está a pensar também no impacte ambiental. Segundo a Mobi.E, em 2023, entre janeiro e julho, foram poupadas cerca de 28.314 toneladas de CO2. Traduzindo os números, significa que seriam necessárias mais de 467 mil árvores com 10 anos, em ambiente urbano, para reter o mesmo dióxido de carbono.