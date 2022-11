Aquele que é considerado, de acordo com o Financial Times, o maior evento tecnológico do mundo, recorda que na edição deste ano, a sétima, registou "71.033 participantes de 160 países" e que esgotou os bilhetes mais cedo do que nunca, três semanas antes da cimeira que arrancou na terça-feira, em Lisboa.

"Os organizadores do evento aumentaram o espaço ao máximo absoluto", alargando a "204.386 metros quadrados (1.046 campos de ténis) para acomodar o crescimento", adianta a Web Summit, liderada por Paddy Cosgrave.

Com a capacidade disponível limitada foram construídas estruturas adicionais, estendo-se até aos Oceanos, "sobre estradas e outros espaços locais, e somando aproximadamente 21.094 metros quadrados de espaço para os participantes" dentro do evento.

"A escala do evento deste ano é extraordinária. O espaço do evento está no máximo capacidade e estamos a receber mais participantes, 'startups', oradores e investidores do que nunca. Estamos muito satisfeitos por estar de volta à capacidade total e desejosos em continuar a crescer nos próximos anos”, afirmou o cofundador e presidente executivo (CEO) da Web Summit, Paddy Cosgrave, citado em comunicado.

O espaço da exposição foi vendido seis semanas antes do evento, registando um aumento até ao máximo da capacidade de 8.478 metros quadrados para parceiros e 'startups', um crescimento de 57% face a 2019.

As indústrias mais representadas nas 'startups' são serviços de 'software' (SaaS), 'fintech', comércio eletrónico, inteligência artificial (IA) e publicidade.

Dos 1.050 oradores, 34% são mulheres - a mesma percentagem que em 2021 -, refere a organização, salientando que mais de 2.000 jornalistas estarão presentes na conferência.

Este ano, a Web Summit tem oradores em quatro novos palcos: Book Summit, Verified, Crypto e Security Summit.

A primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, foi a oradora de abertura do evento - a cerimónia de 'opening night' -, que destacou o papel da tecnologia na invasão russa da Ucrânia, enfatizando o poder da tecnologia em manter as pessoas seguras.

Em termos de investidores, contabilizam-se 1.081 de 60 países.

A participação feminina totaliza 30.000, ou seja, 42%, e embora o equilíbrio de género tenha caído face ao ano passado, continua a estar próximo da paridade.

Além disso, existem perto de 400 empresas fundadas por mulheres" entre as 'startups' presentes.