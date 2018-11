Talvez não nos apercebamos nas nossas rotinas diárias, mas a humanidade está cada vez mais capacitada para dar saltos de gigante em espaços de tempo cada vez mais curtos. Se antes as mudanças paradigmáticas para a vida humana levavam séculos para ocorrer, agora sucedem-se com a diferença de poucos anos. Estes avanços - da Inteligência Artificial à ubíqua partilha de dados - têm estado na ordem do dia, sendo enquadrados junto das esferas política e económica, pelas consequências que podem ter para as sociedades, pelas questões de segurança que colocam e pelos aspetos que afetam a própria integridade dos cidadãos. Não é, contudo, por haver tão sérias discussões nestas áreas que ficamos arredados dos impactos que a tecnologia tem noutras áreas da vida humana, como, por exemplo, a cultura, e, dentro desta, a música.

Idos são os tempos em que para um tema chegar às pessoas era preciso o seu autor estar ligado a uma editora que garantisse a sua rotação na rádio e na televisão. Mais antiga ainda é a era onde, não havendo mecanismos de transmissão, a música era um privilégio para quem a pudesse financiar, ouvida em salões faustosos ou casas de ópera. A música democratizou-se, a canção chega-nos de todo o lado, tanto pelos canais tradicionais como por inovações mais (streaming) ou menos (pirataria) legais. No entanto, apesar de ser cada mais fácil ouvirmos os nossos artistas favoritos, tornou-se mais difícil para eles compreenderem que passos podem dar numa indústria cada vez mais complexa, entre direitos de distribuição, números de streaming e possibilidades de monetização de fãs.

E se uns têm refletido sobre o assunto, outros começaram a meter as mãos à obra, mas a esses já lá vamos. Christopher Leacock faz parte do primeiro grupo. Mais conhecido pelos entusiastas das pistas de dança como Jillionaire, parte do conjunto Major Lazer, Leacock deu o sinal de partida para esta discussão no palco Music Notes. O nome pomposo da sua apresentação, Shaping Competitive Advantages in Emerging Creative Economies [Moldando vantagens competitivas em economias criativas emergentes], escondeu uma ideia bem mais simples: a de que os criativos, músicos e não só, não podendo “prever como o ambiente criativo dos próximos 20 anos”, têm a possibilidade de se “prevenir para a inevitabilidade da mudança” ao “observar as tecnologias emergentes que podem tornar as atuais ferramentas obsoletas ou melhorá-las”.

Olhando para os exemplos do passado, desde a sala escura para revelações fotográficas, que quase desapareceu, até ao telefone, que se transmutou, o músico natural de Trindade e Tobago considera que se pode “tentar estabelecer um modelo para os próximos 10, 20 ou 50 para nos adaptarmos a isso”. Para tal, será necessário “usar as ferramentas que os tecnológicos estão a criar para o nosso benefício”. Visando essa análise, Leacock optou por concentrar-se nas “quatro secções mais importantes da indústria musical”: Medição, Distribuição, Consumo e Conteúdo.

Quanto à primeira, o trinidadiano mencionou que é necessário dar uso às métricas disponibilizadas, assumindo formas variadas com o número de audições de determinada música numa plataforma até às geografias mais populares. Segundo Leacock, “na indústria musical, o acesso à informação é um dos maiores desafios” e, perante um volume de dados que cresce todos os anos, “estes podem melhorar e aprimorar as nossas capacidades de marketing, [podemos] usá-los para tomar decisões mais inteligentes”. Também ligada aos serviços de streaming está a questão da distribuição, já que estes usam “algoritmos para detetar os gostos e fazer recomendações, usando modelos de Inteligência Artificial para entender que tipo de música é que as pessoas gostam”. Esta é a base das playlists modernas e, da parte dos criadores, é importante perceber como usar estas ferramentas “para fazer crescer as nossas plataformas de fãs”. Para tal, Leacock defendeu que é possível explorar alternativas que cheguem diretamente aos apreciadores, sendo exemplo o DJ esloveno Gramatik, que usou tecnologia “blockchain” e criptomoeda para contornar os canais de distribuição regulares.

No que toca ao consumo, as tecnologias atuais permitem potencialidades imensas, sendo as mais apetecíveis a Realidade Aumentada e a Realidade Virtual. São já vários os exemplos disponíveis, desde a performance que Eminem deu no Coachella, onde “implementou uma app onde os fãs tinham acesso a conteúdos exclusivos se vissem o concerto através do telemóvel”, até às potencialidades dos videoclipes em Realidade Virtual, tudo tendo em mente como se pode “criar mais valor de conteúdo, para além de comprar uma música, fazer stream ou ir a um concerto”.

O direito à identidade, o direito a ser pago

Há, contudo, uma área onde Leacock tocou apenas levemente mas que é uma das mais cruciais nesta era, em todas as áreas de entretenimento, mas especialmente na música: direitos de autor. Como o artista trinidadiano bem definiu, o copyright “determina como o artista é pago e, em muitos casos, como não é pago” sendo preciso ”compreender que os modelos de pagamento estão a evoluir à medida que a música muda de plataformas convencionais para plataformas de streaming”.

Apesar potencialmente injustos, os antigos contratos que as editoras firmavam com os artistas eram claros quanto à distribuição de lucros. Ou pelo menos parecem-nos agora, comparando com a natureza algo obscura de como é que os serviços de audição de música pagam aos seus intérpretes. O dinheiro está mal distribuído, é esse o entender de Imogen Heap, que, numa breve passagem no palco do Altice Arena, revelou como existe "uma grande ineficiência na indústria musical", havendo 45 mil milhões de dólares todos os anos para o pagamento de royalties e "metade disso não chega às pessoas certas".