Seguiu-se a Wayve, uma empresa de fase inicial, criada por jovens da instituição inglesa de ensino superior Cambridge University, que desenvolveram um ‘software’ com inteligência artificial para aplicar em carros autónomos.

A primeira a ser apresentada foi a LvL5, uma ‘startup’ norte-americana (de São Francisco, Califórnia) que usa inteligência artificial para carros autónomos através da colocação de câmaras de vídeo que visam “melhorar a experiência de condução”, ao mesmo tempo que pretende “promover a introdução destes veículos no mercado de massas”, segundo o seu presidente executivo, Andrew Kouri.

De um total de 170 ‘startups’ que concorreram ao ‘pitch’ da Web Summit, restaram 20 nos quartos-de-final, mas destas, apenas três subiram hoje ao palco principal do evento para a final, cujo resultado só será conhecido esta tarde.

Já questionado sobre a regulação para o setor, o responsável notou que “é necessário algo que funcione”.

A terceira ‘startup’ apresentada foi a Factmata, que se guia por valores como “a credibilidade, a qualidade e a segurança” da informação que é disponibilizada na internet, segundo o seu cofundador e presidente executivo e investigador britânico Dhruv Ghulat.

“Juntem-se a nós para trazer confiança à internet”, apelou o jovem empreendedor, referindo que isso deve ser aplicado, não só às notícias falsas (‘fake news’), como também aos conteúdos disponíveis em portais como o TripAdvisor.

Depois das apresentações, o líder do evento, Paddy Cosgrave, pediu aos participantes para votar através da aplicação da Web Summit.

Há ainda um júri composto pelos investidores Bedy Yang, Tom Stafford e Holly Liu.

Os resultados só são conhecidos esta tarde.

Porém, um ecrã com os resultados em tempo real colocado no palco principal indica que a LvL5 vai à frente, seguindo-se a Factmata e a Wayve.

Na edição do ano passado, a ‘startup’ vencedora do ‘pitch’ foi a francesa Lifeina, de transporte e armazenamento de medicamentos, que começa a comercializar produtos no próximo ano, segundo disse o presidente executivo da empresa, Uwe Diegel, à agência Lusa.

A Web Summit termina hoje no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), sendo esperados mais de 70 mil participantes de 170 países naquela que é a terceira edição de 13 previstas em Lisboa.