Perante a desconfiança que o projeto tem suscitado, desde a sua apresentação há alguns meses a uma trintena de parceiros, Mark Zuckerberg insistiu na nova abordagem da Facebook, que diz pretender transparente.

“A nossa forma de abordar a Libra — como outros temas sociais importantes, à semelhança da codificação dos dados ou a regulação dos conteúdos, que compreendemos serem temas sensíveis — tem sido a de um diálogo aberto”, insistiu o fundador da Facebook, durante uma conferência telefónica com analistas financeiros.

“A Facebook de há alguns anos teria, sem dúvida, lançado o produto sozinha, mas agora a nossa abordagem, em todas as frentes, consiste em expor as nossas ideias e os valores que um serviço potencial deve ter e dedicar o tempo que for preciso para responder às questões dos reguladores, dos peritos e dos utilizadores e determinar qual a melhor maneira de avançar”, sublinhou, antes de acrescentar: “É esta a nossa intenção em relação à Libra”.

Zuckerberg explicou que está à espera de numerosas questões sobre um domínio tão regulado como as moedas e as transações financeiras.