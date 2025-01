2025 ainda agora começou, mas o calendário já se está a compor com o regresso de séries premiadas e estreias que prometem dar que falar. Entre os mistérios de “Severance”, os rituais sombrios de “Yellowjackets” e os crimes de “The White Lotus”, o próximo ano promete ser um autêntico banquete para todos os entusiastas do pequeno ecrã.

E não é só isso. Este ano vai ser marcado por despedidas amargas, como o final de “Stranger Things” ou de “The Handmaid’s Tale”, mas também por estreias prontas para colmatar esse vazio. “A Knight of the Seven Kingdoms”, a nova viagem ao fascinante mundo de Westeros, pela HBO, é apenas um dos exemplos que já está a gerar expectativa.

Quanto a nós, estas são as principais séries que vão marcar a agenda mediática (nota: há muitas mais, mas estas são as que já nos deixaram com a pulga atrás da orelha).

"The Pitt" (T1)

Data de estreia: 10 de janeiro

Onde: Max

Elenco: Noah Wyle, Tracey Ifeachor, Patrick Marron Ball, Fiona Dourif, entre outros.

Há toda uma polémica em torno deste reboot não-oficial de “Serviço de Urgência”, a icónica série que catapultou George Clooney (e outros) para a fama há 30 anos.

“The Pitt” enfrentou vários obstáculos, sendo o maior a disputa com a família de Michael Crichton, que se inspirou na sua experiência como médico interno nos anos 70 para criar a série original. Sherri Crichton, viúva do escritor, já insatisfeita com a forma como o trabalho do marido foi tratado no reboot de “Westworld” pela HBO, questionou como seria feito o crédito nesta nova versão de “Serviço de Urgência”. Ao que parece, a conversa não correu bem. Tanto que, apesar do título diferente e da nova localização (de Chicago para Pittsburgh), Sherri avançou com um processo, alegando que “The Pitt” era um “Serviço de Urgência 2.0” e violava um acordo que proibia remakes e sequelas sem a autorização do património que gere o espólio do marido.

Ainda assim, o projeto seguiu em frente e conta com antigos produtores e atores, como Noah Wyle, que interpreta uma personagem muito semelhante ao seu Dr. John Carter. Por isso, vale a pena espreitar – mesmo que, provavelmente, não tenha o brilho do original (que, convenhamos, ainda se vê bem).

"Severance" (T2)

Data de estreia: 17 de janeiro

Onde: Apple TV+

Elenco: Adam Scott, Britt Lower, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette, Gwendoline Christie

Quando “Severance” estreou, não foi surpresa que muitos a comparassem a “The Office”. Afinal, a série passa-se entre cubículos e foca-se no dia a dia rotineiro de quem alimenta as engrenagens de uma grande corporação. Mas bastaram alguns episódios para percebermos que estávamos muito mais perto de “Brazil” ou “The Truman Show” – histórias onde os segredos das empresas são tão assustadores quanto as questões éticas que levantam.

Agora, quase três anos depois de termos percorrido os enigmáticos corredores da Lumon Industries – e apesar de todos os contratempos nos bastidores – “Severance” está de volta. Desta vez, para continuar a explorar aquilo que realmente nos define: as nossas experiências e as memórias que criamos a partir delas.

"Yellowjackets" (T3)

Data de estreia: 14 de fevereiro (nos EUA)

Onde: Provavelmente na Max

Elenco: Melanie Lynskey, Christina Ricci, Sophie Nélisse, Sophie Thatcher

De acordo com uma das criadoras, esta temporada vai dar-nos (finalmente?) respostas “claras” a grandes questões que nos têm intrigado desde o início, nomeadamente sobre o que realmente aconteceu no deserto e na floresta. Nas suas palavras: “O gato do canibalismo já saiu do saco. Preparem-se.”

Enquanto aguardamos por essas respostas, as primeiras imagens divulgadas dão-nos uma pista: haverá um regresso à brutalidade que marcou os primórdios da série. Seguimos a recomendação, porque sim, estamos prontos. Especialmente agora que Hilary Swank se juntou ao elenco.

"Zero Day" (T1)

Data de estreia: 20 de fevereiro

Onde: Netflix

Elenco: Robert De Niro, Lizzy Caplan, Dan Stevens, Angela Bassett, Joan Allen

O que acontece quando um ex-presidente é encarregado de liderar uma investigação sobre um ataque terrorista (neste caso, um ciberataque) semelhante ao 11 de setembro, mas esconde que enfrenta problemas de saúde cognitiva? “Zero Day”, a nova série de Eric Newman e da Netflix, leva-nos para esse cenário, com o veterano Robert De Niro a fazer a sua estreia na televisão.

"The Studio" (T1)

Data de estreia: 26 de março

Onde: AppleTV+

Elenco: Seth Rogen, Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders

Depois de muito pontapé a trotineta elétrica em “Platonic”, Seth Rogen volta à carga na AppleTV+, desta vez para satirizar Hollywood. Rogen interpreta Matt Remick, o novo manda-chuva de um poderoso estúdio (fictício), o Continental Studios. Embora este seja o emprego dos seus sonhos, Matt depressa descobre que a vida na indústria está longe de ser glamorosa. Entre artistas egocêntricos e executivos gananciosos, os desafios surgem de todos os lados enquanto Matt e a sua equipa tentam, a todo o custo, produzir grandes filmes.

Esta é a premissa e o elenco está recheado de talento, com Rogen a dividir o ecrã com Anthony Mackie, Catherine O’Hara, Kathryn Hahn e Zac Efron, entre outros. E como se não bastasse, o trailer revela participações especiais de peso, como Martin Scorsese, que não poupa nas palavras ao criticar os líderes dos estúdios por apenas apostarem em projetos sem pingo de qualidade.

Co-criada por Rogen e o seu parceiro-produtor Evan Goldberg, o duo aguçou o nosso interesse nesta série depois de dar uma entrevista à Rolling Stone: “Não estamos a tentar criar uma versão idílica e polida de Hollywood, mas sim a retratar a versão que nós vivemos”.

"Andor" (T2)

Data de estreia: 22 de abril

Onde: Disney+

Elenco: Diego Luna, Kyle Soller, Adria Arjona, Stellan Skarsgård

A segunda temporada de “Andor” encerra a jornada de Cassian Andor (Diego Luna), aproximando-se dos eventos de “Rogue One”, o filme de 2016 onde a Aliança Rebelde enfrenta o Império pela primeira vez.

À questão “por que acabar com uma série do universo que foi bem recebida pela crítica e pelos fãs?”, o criador Tony Gilroy já explicou que a decisão de terminar após esta temporada foi uma escolha criativa, rematando que “é bom saber que há um fim à vista.”

Sem data confirmada, mas ainda este ano

"The Last of Us" (T2)

Data de estreia: Primavera de 2025

Onde: Max

Elenco: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Catherine O’Hara, Jeffrey Wright

A segunda temporada de “The Last of Us” avança cinco anos após os eventos da primeira, com Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) a terem de lidar e contornar os problemas inerentes de um mundo devastado por uma infeção fúngica que transforma pessoas em criaturas pouco amistosas para quem está vivo.

A julgar pelo teaser divulgado pela HBO (há muitos trailers falsos a circular, gerados por inteligência artificial, pelo que não se deve acreditar em tudo o que é partilhado ou sugerido pelo algoritmo), o criador Craig Mazin fez o que tinha feito da última vez: seguiu fielmente o material original (há dois jogos, sendo que a “Parte II” é significativamente maior do que a primeira), mas sem receio de acrescentar camadas à história. Por isso, é esperado que a “Parte II” seja adaptada em várias temporadas e não apenas numa.

Uma prova disso é a introdução da personagem interpretada por Catherine O’Hara — uma espécie de terapeuta que não existia nos jogos, mas que parece levar Joel a refletir sobre as escolhas que fez na temporada anterior.

Quem jogou já sabe que vêm aí momentos difíceis. Quem nunca o fez, nem imagina o que está para chegar – sobretudo se resistiu a ver as cutscenes no YouTube. Estamos a falar de um jogo que, desde 2020, divide opiniões: há quem o adore e quem o deteste. Ainda assim, é preciso realçar que é considerado um dos melhores de sempre. Se estás entre os curiosos, talvez seja boa ideia usar os próximos meses para te preparares. Porque, quando começar, vai ser intenso. E duro. Mesmo.

"The White Lotus" (T3)

Data de estreia: Algures em 2025

Onde: Max

Elenco: Natasha Rothwell, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Jason Isaacs, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola

A aclamada série de Mike White está de regresso para mais uma temporada. Desta vez, depois das paisagens idílicas do Havai e das vilas da Sicília, o check-in é na Tailândia. E, como já é tradição, mantém-se fiel ao que funciona e ao seu ADN: dramas de gente abastada num resort de sonho, onde os segredos dos hóspedes envoltos em privilégio são tão vastos quanto as vistas panorâmicas dos seus quartos.

O que é o mesmo que dizer que Mike White continua a desafiar o público a sentar-se confortavelmente no sofá e a tentar desvendar o inevitável crime antes que seja tarde demais. Em entrevista à NPR, afirmou: “A questão de quem morre mantém o público agarrado episódio após episódio, e é algo que planeio continuar a explorar.”

Por outras palavras, quem acompanhou de perto as temporadas anteriores sabe que um final feliz é tão improvável como um hóspede pedir um quarto sem vista para o mar.

"A Knight of the Seven Kingdoms" (T1)

Data de estreia: Algures em 2025

Onde: Max

Elenco: Natasha Rothwell, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Jason Isaacs, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola

Depois de “House of the Dragon” (HotD), a HBO volta a mergulhar no universo de George R.R. Martin com uma nova prequela. “A Knight of the Seven Kingdoms” acompanha as aventuras de Sor Duncan (Dunk) e do jovem Egg, o seu pequeno escudeiro, que mais tarde será conhecido como Rei Aegon V Targaryen – avô do famoso Mad King, mencionado tantas vezes em “A Guerra dos Tronos”.

Ao contrário de “House of the Dragon”, que se passa 200 anos antes dos eventos da série original, esta história está mais próxima da linha temporal que conhecemos, situando-se 100 anos após os eventos de HotD. Ou seja, está ali no meio.

Inspirada nos três livros escritos por George R.R. Martin (os “Contos de Dunk e Egg”), a série começa com “The Hedge Knight”, onde seguimos Dunk a caminho de um torneio em Ashford Meadow, onde conhece Egg pela primeira vez. E, apesar do nome inocente, Egg tem um papel crucial neste mundo: é irmão de Maester Aemon, o sábio e amigo de Jon Snow em “A Guerra dos Tronos”.

"Wednesday" (T2)

Data de estreia: Algures em 2025

Onde: Netflix

Elenco: Jenna Ortega, Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Fred Armisen, Steve Buscemi

Depois de se tornar um dos maiores sucessos de sempre da Netflix, “Wednesday” vai regressar em força para mais humor macabro (e, quem sabe, mais uma dança viral). Jenna Ortega volta a dar vida à irreverente filha da família Addams, agora acompanhada por Morticia (Catherine Zeta-Jones), Gomez (Luis Guzmán) e a sua fiel amiga Enid (Emma Myers). Fred Armisen também regressa como o excêntrico Tio Fester, e há rumores de que até Lady Gaga poderá fazer uma aparição.

Não se sabe muito sobre o que podemos esperar, uma vez que grande parte da história dos novos episódios permanece em segredo, mas sabe-se que o primeiro, intitulado “Here We Woe Again”, foi escrito pelos criadores Alfred Gough e Miles Millar e realizado por Tim Burton.

“Stranger Things" (T5)

Data de estreia: Algures em 2025 (na segunda metade do ano)

Onde: Netflix

Elenco: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp (e muitos outros).

Desde que estreou em 2016, “Stranger Things” quebrou inúmeros recordes na Netflix. Contudo, apesar do estatuto de fenómeno, os irmãos Duffer, os criadores, tinham um plano há muito traçado: a série teria apenas cinco temporadas.

As filmagens terminaram há poucas semanas e resta saber se a nossa reação vai ser como a de Millie Bobby Brown, que interpreta Eleven desde os 12 anos (hoje tem 20), e à de David Harbour, que tiveram dificuldade em conter as emoções. É um dos finais de temporada mais aguardados dos últimos anos, tendo as filmagens arrancado no início de 2024, após vários adiamentos causados pelas greves de argumentistas e atores no ano anterior. Ainda não há data, mas parece que vai acabar em grande. E em 2025.

“Squid Game" (T3)

Data de estreia: Algures em 2025

Onde: Netflix

Elenco: Lee Jung-jae, Wi Ha-joon, Lee Byung-hun

Não se podia terminar esta lista de fenómenos sem mencionar a terceira e última temporada de “Squid Game”. A segunda temporada estreou há pouco tempo, mas o seu desfecho já deixou os fãs a salivar por mais. Como ainda é recente, não nos vamos alongar sobre os últimos episódios. O que podemos adiantar, sem receios, é que o criador Hwang Dong-hyuk confirmou que a terceira temporada será mesmo a última e que as filmagens já terminaram.

"Neste momento, qualquer coisa que diga [a mais] pode ser um spoiler, por isso prefiro ser cauteloso”, disse numa entrevista à Variety. No entanto, deu a entender que a estreia poderá acontecer no verão ou no início do outono — o que está alinhado com as candidaturas aos prémios Emmy. A segunda temporada deverá ser submetida aos prémios de 2025, enquanto a terceira poderá concorrer em 2026. Se assim for, o lançamento poderá ocorrer a partir de 1 de junho de 2025, para cumprir os prazos de elegibilidade, como explica a Forbes.

Com o fim à vista, a expectativa é que o fenómeno mundial continue a crescer. Afinal, a segunda temporada bateu recordes ao alcançar o topo do Top 10 Global da Netflix, com uns impressionantes 68 milhões de visualizações só na semana de estreia. Para se ter uma ideia da dimensão: ficou em primeiro lugar das séries mais vistas em 92 (!) países…

E por aí?

Qual é a série que te está a fazer roer as unhas de ansiedade? Esquecemo-nos de alguma? Partilha connosco nos comentários ou nas redes sociais – diz-nos qual está no topo da tua lista!