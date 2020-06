Nas redes sociais, principalmente, o filme tem sido alvo de várias desconstruções temáticas. Ainda que haja quem pareça ter ficado rendido e queira encontrar o seu “Massimo”, há também quem levante a problemática dos relacionamentos tóxicos, como aquele que o filme promove. As críticas apontam para temas como o sequestro, a falta de consentimento, o assédio sexual e a repressão e objetificação feminina. Há mesmo quem faça a comparação com a história de "A Bela e o Monstro", baseada no conto de fadas de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, posteriormente adaptado para filme de animação pela Disney.

Ainda que possa parecer estranho colocar lado a lado um soft porn sadomasoquista e um filme de animação que remete muitos para a infância, a verdade é que aquilo que os une é muito mais do que aquilo que os separa. Nos dois casos, trata-se de um ‘monstro’ que rapta uma rapariga e a aprisiona no seu castelo. No final, o rapto torna-se num “amor bonito”, que pare romantizar o Síndrome de Estocolmo, um estado psicológico que leva as vítimas a desenvolver empatia por um agressor, após serem submetidas a vários tipos de intimidação durante um longo período de tempo.

As diferenças? Massimo não é um príncipe encantado castigado por uma feitiçeira, que o transforma em monstro, e o Monstro não é uma chefe da máfia italiana, com corpo de sex symbol, e que acha que a solução para tudo passa por levar a miúda às compras ou matar alguém só porque sim.

Um êxito que quase não tem direito a reviews

Nas plataformas agregadores de críticas de cinema e televisão, os números também não jogam a favor do filme. Na Rotten Tomatoes, por exemplo, a audiência atribui uma percentagem de 31%, numa escala de 0 a 100%. Mas não foram só os especialistas de teclado que não ficaram convencidos com "365 Dias". No que diz respeito aos críticos, nem sequer é apresentada uma pontuação consensual, por falta de reviews do filme.

No IMDb, a produção polaca não ultrapassa as 3,7 estrelas, nas 10 possíveis, e na Letterboxd também não vai além de 1,2 estrelas, numa escala de 0 a 5. Na Metacritic também ainda não há uma pontuação atribuída por falta de consenso e as duas únicas opiniões publicadas são as de Rogers Moores, para a Movie Nation, e a de Jessica Kiang, para a Variety, que atribuíram 25 e 10 pontos (em 100 possíveis) ao filme inspirado nos livros de Blanka Lipinska.

Nos textos publicados, destacam-se, respetivamente, frases como “Este é um ‘romance’ que faz as mulheres recuar 50 anos e faz qualquer pessoa (como eu) retirar todas as coisas más escritas sobre Dakota Johnson [protagonista de 50 Sombras], aquele tipo cujo nome já esqueci [referência a Jamie Dornan, que interpretou o papel de Christian Grey] e aqueles filmes ’50 Sombras’ terríveis” e “A premissa de ‘365 Dias’ é também uma das mais antigas, falsas e revoltantes desculpas para a violação: não pode ser violação se, no final de contas, parecer que ela estivesse a gostar.”.

Já se fala da possibilidade de uma sequela, uma vez que a saga de Blanka Lipinska é uma trilogia. O primeiro livro, ‘365 Dias’ saiu em 2018 e foi um sucesso, com mais de meio milhão de livros vendidos. Seguiram-se duas sequelas, cujos títulos ainda não foram traduzidos para outras línguas, e os três capítulos ganharam o título de best seller.

Antes de chegar à Netflix, a adaptação para filme foi lançada no cinema. Saiu na altura do dia dos namorados, mais uma vez, ao estilo ‘50 Sombras de Grey’, mas acabou por sofrer o impacto da pandemia que se instalou por todo o mundo, o que ajuda a explicar a transição para a Netflix. No total, ‘365 Dias’ arrecadou um Box Office de cerca de 9 milhões de dólares.

O facto de não ser falado em inglês não impediu o filme de se tornar num sucesso no que diz respeito aos números de visualizações. Depois de chegar à plataforma de streaming em todo o mundo há pouco mais de uma semana, no dia 7 de junho, ‘365 Dias’ entrou numa corrida para o topo. Atualmente está em primeiro lugar em Portugal e já chegou ao top de 10 conteúdos mais vistos em mais de 20 países, incluindo Alemanha, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Turquia e Estados Unidos da América.