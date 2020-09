"Escrito em verso, está repleto de humor e referências a histórias bem conhecidas das crianças", protagonizado por um lobo que tinha "grande aversão à matemática e dificuldade em encontrar um bom jantar", e que se vai cruzando com personagens de histórias tradicionais e bem conhecidas que têm o lobo como 'mau', como "Os Três Porquinhos", "Os Sete Cabritinhos" e "Capuchinho Vermelho".

Entre outros destaques da Fábula, já em setembro, chega às livrarias "A Orquestra", um álbum ilustrado e "sonante" sobre "o mundo da música, os instrumentos e as grandes salas de concertos", assim como "Fábulas de Esopo", uma edição ilustrada de oito contos exemplares do escritor da Grécia antiga, selecionados e "recontados em verso com humor e vivacidade" por Elli Woollard e Marta Altés, as mesmas autoras de "Contos do Foi Assim", publicado pela mesma chancela em 2018.

Em outubro, chega "A Cidade e as Serras", um clássico de Eça de Queiroz sobre o confronto entre os bens materiais e espirituais, com prefácio de José Jorge Letria, enquanto em novembro, será publicado "Luzes na Floresta", um álbum ilustrado de David Litchfield, traduzido por Luísa Costa Gomes, que conta a história de uma criança que "observava o céu estrelado e sonhava poder viajar no espaço e conhecer seres de outros planetas".

Entre as novidades do Grupo 20|20 Editora, destaca-se também uma nova chancela de não-ficção, Lilliput, cujos primeiros títulos chegam já em setembro com a coleção "NEE Superpoderes", uma série escrita por especialistas que "celebra os traços positivos associados às Necessidades Educativas Especiais (NEE)”, ajudando as crianças a "entenderem e lidarem de forma construtiva com as mesmas", além de incluir "estratégias úteis para os pais, direcionadas para os desafios do dia-a-dia".

Perturbação de hiperatividade e défice de atenção, autismo, dislexia e ansiedade são as necessidades educativas especiais abordadas nos primeiros quatro títulos desta série "NEE Superpoderes".

Da chancela infantojuvenil Booksmile, o Grupo 20|20 Editora destaca o segundo livro de 'O Rowley', o melhor amigo de Greg Heffley, protagonista da coleção juvenil mais lida em Portugal, "O Diário de um Banana", que chega às estantes já em setembro com o título "O Rowley Apresenta: Uma Aventura Supimpa", da autoria de Jeff Kinney.

Os fãs de "O Diário de um Banana" também não são esquecidos na 'reentré' da Booksmile, com a publicação, já em outubro, do 15.º livro da série, intitulado "Bater no Fundo".

Mas, ainda antes, chega neste mês "Saudades do Teu Abraço", de Eoin McLaughlin (texto) e Polly Dunbar (ilustrações), que conta a história de um ouriço e de uma tartaruga muito amigos, mas que não se podem abraçar.

Em setembro, também é lançado "Todas as Famílias São Únicas", de Stephanie Stansbie e Katy Halford, uma história sobre a aceitação da diferença em que o protagonista, Vasco, aprende que apesar das diferenças entre as famílias de todos os seus amigos, todas elas têm em comum o amor.

"Período", da educadora menstrual Patrícia Lemos, chega em outubro, para ajudar a acabar, com rigor, mas de forma descontraída, as “velhas crenças que ainda alimentam embaraços" e dar às jovens que entram na puberdade "informação verdadeiramente útil" para que descubram o "corpo e as coisas espetaculares que ele é capaz de fazer, sem medos".

Ainda da Booksmile, "Porque é que Temos de Lavar as Mãos? Tudo sobre vírus, bactérias e outros germes", com ilustrações de Diana Oliveira, pretende ajudar os mais novos a aprender como o corpo se defende dos germes e o que fazer para evitar que se espalhem, um título ainda pertinente em plena pandemia de covid-19.​​​​​​​