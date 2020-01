Há 125 anos que a Biblioteca Pública de Nova Iorque empresta livros aos habitantes e aos que passam pela cidade que nunca dorme. Para celebrar a data redonda de aniversário, a instituição mergulhou nos seus registos para descobrir quais é que foram os 10 livros mais requisitados de sempre.

A maioria da lista é ocupada por publicações infantis e juvenis. O livro “The Snowy Day” [Um dia de neve], de Ezra Jack Keats, está no topo dos livros que mais entraram e saíram do edifício na Grande Maçã.

O líder das requisições partilha várias características com muitos outros livros do ranking: um livro ilustrado, bastante conhecido, com muitos anos, muito apreciado pelos americanos e disponível em várias linguagens.

“As pessoas lembram-se quando o ouviram pela primeira vez, quando o leram pela primeira vez e querem partilhar essa experiência com as crianças à sua volta. Além disso, as ilustrações são lindíssimas”, disse Andrew Medlar, responsável pelas publicações disponíveis na biblioteca de Nova Iorque em comunicado distribuído aos órgãos de comunicação social norte-americanos.

É natural que os livros infantis ocupem grande parte da lista: são mais pequenos e por isso podem ser lidos mais depressa e, consequentemente, devolvidos num curto espaço de período. O mesmo acontece com os livros de adultos. “1984” e “Por favor não matem a cotovia” que não são propriamente títulos que possam ser vistos como grandes empreitadas de leitura.

Mais coisas relevantes: só há um livro de não ficção em toda a lista, datado de 1936, e nenhum dos livros foi publicado no século XXI. O mais recente de todos é o primeiro título da saga Harry Potter de J.K. Rowling.

“Os livros nesta lista transcendem gerações e, tal como a própria biblioteca, são tão relevantes hoje como no dia em que aqui chegaram”, disse o presidente da Biblioteca Anthony W. Marx.. “É uma lista que nos diz muito sobre os nova-iorquinos nestes últimos 125 anos - o que os move, o que os entusiasma, o que sobrevive ao teste do tempo.

Percorra a galeria no topo do artigo e conheça a lista completa dos 10 livros mais requisitados de sempre da Biblioteca Pública de Nova Iorque.