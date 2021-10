De acordo com a BBC, o mais recente single de Adele, "Easy On Me", teve 299 mil pessoas a assistir em direto ao seu lançamento no YouTube, num videoclip realizado pelo canadiano Xavier Dolan. Neste momento, esta balada que antecede o lançamento de "30", com data marcada para 19 de novembro, conta já com mais de 18 milhões de visualizações.

Como tem sido hábito ao longo da carreira de Adele, o título do novo álbum é uma referência à idade da cantora. Neste caso, "30" foi a idade com a qual começou a compô-lo, há três anos, uma época em que a intérprete de "Hello" e "Someone like you" passava por um período de turbulência, com o divórcio do agora ex-marido, Simon Konecki.

Recentemente, a artista britânica, a morar em Los Angeles, confessou à revista Vogue o resgate e a catarse que este novo álbum lhe proporcionou.

"Aos 30 anos, minha vida entrou em colapso sem aviso", disse Adele. "Tenho a sensação de que este álbum é primeiro autodestruição, depois autorreflexão e autorredenção".

É também uma resposta às muitas perguntas do seu filho Ângelo, que em breve fará nove anos, ao divórcio dos pais e às mágoas que isso gerou. "Quis explicar-lhe através desta música, quando ele tiver 20 ou 30 anos, quem eu sou e porque é que decidi voluntariamente desmantelar a sua vida na busca da minha própria felicidade", admitiu à revista.

"[O divórcio] deixou-o mesmo infeliz às vezes. E essa é uma ferida para mim que não sei se alguma vez conseguirei sarar", adiantou.

A vencedora de 15 prémios Grammy e um Oscar pela banda sonora de "Skyfall" tem com "30" a tarefa de suceder ao mega sucesso de "25", lançado em 2015, que vendeu mais de três milhões de cópias na primeira semana de lançamento e tornou-se um êxito multi-platinado em vários países, Portugal inclusive.

"Easy On Me" é lançado depois de uma campanha global onde tem sido projetado ou afiado o número 30 em edifícios e cartazes em vários países.