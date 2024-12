No segundo episódio da 2.ª Temporada do podcast "Palavrões da Ciência", o investigador e professor Gonçalo Calado veio conversar connosco sobre uma pequena criatura que costumamos comer com orégãos e acompanhado por uma cerveja… o caracol!

Sabiam que em Portugal há caracóis mais raros que um panda e que vivem numa poça com 2 metros? E que existem mais do que 150 espécies de caracóis? Neste episódio, Gonçalo Calado, professor na Universidade Lusófona e Investigador no Mare, fala-nos sobre isto e também sobre lesmas-do-mar, cores que se tornam uma defesa, Darwin, tempo e caracóis com um milímetro. Talvez inspirado pelo tamanho destes caracóis, o Marco fala-nos de diminutivos e sobre a palavra “palavrão”. Se quiserem descobrir mais sobre todos estes temas, terão de ouvir este episódio, que garantimos que vos vai interessar muito mais que um caracol! __ Palavrões da Ciência é um podcast produzido pela MadreMedia e apresentado por Cristina Soares e Marco Neves. A partir de palavras do dia-a-dia e de alguns palavrões, perguntam a cientistas portugueses o que andam a investigar e que surpresas nos trazem sobre o que nos rodeia. A segunda temporada arrancou na última semana, e falou-se sobre glúten, algas e também dos temidos “Es” que encontramos nos rótulos!