"A Guerra", editado em 2018 com texto de José Jorge Letria, soma uma série de prémios e distinções internacionais, às quais se junta o Prémio Nacional de Ilustração, que André Letria ganha pela segunda vez.

O livro tomou-lhe três anos de trabalho, ainda que com interrupções, porque o tempo criativo dedicado à ilustração e ao desenho é repartido com a edição, no projeto editorial Pato Lógico, fundado em 2009, em Lisboa.

Com edição prevista em inglês, francês, italiano, polaco, coreano e chinês, o livro é uma narrativa visual, com uma linguagem cinematográfica, com um imaginário que convoca a ideia de guerra e com espaço para o leitor se interrogar sobre o tema.

"É a história de vontade poder, da vontade de controlo, de aniquilar o que é diferente, o que não interessa, o que são obstáculos a esse poder", explicou.

No livro está representado "alguém que tem desejos de domínio total, um retrato que pode ser aplicado a figuras dos anos 1930, mas também àquilo que vemos que acontece na Europa de Leste, na Hungria na Polónia", alertou.

Por isso, entende que "A Guerra" - destinado a todos os leitores -, é contra o esquecimento.