Desde o dia 20 de agosto, e até ao dia 10 de setembro, que cinco novos murais em alusão ao 25 de Abril estão ser pintados em algumas das ruas mais conhecidas da capital portuguesa.

Em comunicado enviado às redações, a Câmara Municipal de Lisboa deu a conhecer que a Galeria de Arte Urbana desafiou cinco artistas, cujos percursos são representativos das cinco décadas da história da arte urbana em Portugal, a criarem as suas intervenções artísticas, baseadas no tema "Onde está a Liberdade?".

O objetivo é descobrir a resposta ou inquietação que cada artista traz à pergunta, no que diz respeito à individualidade de cada um e à comunidade em geral.

Situadas em zonas diferentes, as obras constituem um percurso simbólico pela Revolução dos Cravos, marcando as cinco décadas de liberdade celebradas este ano.

Descubra quem são os artistas, onde e quando estarão a ser pintadas as suas obras:

António Alves: muralista do PREC (Processo Revolucionário em Curso), o seu percurso passou, nas décadas de 1970/80, pela intervenção nas paredes como prática discursiva da resistência e do contrapoder, atividade que mantém até aos dias de hoje. A sua obra é um mural comemorativo dos 50 anos do 25 de abril, que será pintado entre 22 e 31 de agosto, na Calçada dos Mestres / Av. Calouste Gulbenkian – Parque Canino;

Youth One: "writer old school", nasceu em plena revolução de Abril, sendo o seu trabalho representativo da década de 90 da arte urbana. Membro da mítica crew Paint Rackin Mafia, é um dos precursores da afirmação do graffiti em Portugal. A sua obra engloba a ditadura, o lápis azul, a democracia e novos caminhos/gerações. Está a ser pintada desde o dia 20 de agosto, e até ao dia 30, na Rua B ao Bairro da Liberdade N.º 1;

+MaisMenos- (Miguel Januário): artista multidisciplinar representa, neste programa, a década de 2000. Iniciou-se no graffiti (como Chaos e Kiss My Walls) e marcou a época em que a arte urbana se cruzou com diferentes géneros artísticos e suportes (design, vídeo, instalação, pintura, performance), contribuindo para levar a arte urbana para a cena da arte contemporânea. No dia 20 de agosto iniciou a sua intervenção, baseada no slogan “A Liberdade é absoluta na relatividade do tempo e do espaço”, que irá terminar no dia 24, na Avenida Gago Coutinho N.º 3;

Kruella D‘Enfer: artista visual e ilustradora. O seu percurso é representativo da década de 2010. Foi membro da crew feminina Only Girls Allowed e contribuiu para a afirmação das mulheres na arte urbana, procurando também cruzar a arte urbana, o design gráfico e a ilustração. Estará a pintar a sua obra, que vai relacionar o teatro e a liberdade, de 3 a 10 de setembro, no Teatro Taborda, na Rua Costa do Castelo N.º 75.

Arisca: artista de pintura mural e ilustração, representa a nova geração feminina na arte urbana na década de 2020. Tem contribuído para a afirmação feminina do muralismo e para a reflexão sobre o corpo e a identidade, as interações e as conexões sociais. Entre 26 de agosto e 2 de setembro vai estar a pintar a sua obra, que relacionará a liberdade, a sabedoria e a igualdade, em Santa Apolónia, na Rua dos Caminhos de Ferro N.º 58 e 66;

Esta iniciativa irá culminar no dia 18 de setembro, com uma conversa entre os cinco artistas no Teatro Taborda, pelas 18 horas. A entrada é livre.