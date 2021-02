Livro: "A Insustentável Leveza do Ser"

Autor: Milan Kundera

Convidada: Patrícia Reis, escritora

Moderadora: Elisa Baltazar, anfitriã do "É Desta Que Leio Isto"

Data: 28 de janeiro de 2021

Ouça aqui a conversa sobre o livro "A Insustentável Leveza do Ser":

Não conseguiu estar presente na última sessão do É Desta Que Leio Isto? Este artigo resume a conversa sobre o livro "A Insustentável Leveza do Ser". A escritora Patrícia Reis juntou-se ao clube de leitura, num debate moderado pela anfitriã e promotora Elisa Baltazar.

Em fevereiro, falamos de amor "com ela"

O encontro do mês de fevereiro do É Desta Que Leio Isto será dedicado ao amor e terá como convidada especial a radialista, cronista e escritora Inês Meneses. Para a conversa, a autora do livro Caderno de Encargos Sentimentais e anfitriã do programa Fala Com Ela sugere duas obras: A Única História, de Julian Barnes, e O Ano do Pensamento Mágico, de Joan Didion.

