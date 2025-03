Segundo o PNL, a programação da Semana da Leitura "manterá os seus principais objetivos: valorizar a leitura e a literacia nos territórios, com públicos distintos".

Os cinco concelhos que vão receber esta iniciativa vão passar a estar integrados na Rede de Planos Locais de Leitura.

Um pouco por todo o país, acontece a visita a Agrupamentos de Escolas onde os Planos de Ação para a Leitura estão em fase de

implementação.

"Estaremos com alunos, professores, bibliotecários, população sénior, famílias, utentes, enfermeiros e médicos, livreiros, escritores, curadores, artistas. Ouviremos e falaremos sobre as leituras que nos fazem leitores, as leituras difíceis, aquelas que desejamos, as que rejeitamos, aquelas a que aspiramos", é ainda explicado.

Assim, o objetivo do PNL é apenas um: "que a leitura entre nas conversas, que estas se multipliquem e que nesta semana se celebre o prazer único de ler. Que todos possam senti-lo".

Quais as principais atividades?

Vila Nova de Foz Côa (31 de março)

Vai ser lançado o segundo Guia de Leitura no Museu, na Fundação Côa Parque," privilegiando a relação entre a leitura, a arte, o património e a memória coletiva e individual".

Gavião (1 de abril)

Aposta no "Programa Leitura em Família, promovendo uma sessão de sensibilização e capacitação para a leitura em ambiente familiar, na Biblioteca Municipal de Gavião".

Ourém (2 de abril)

"Criação e apresentação de uma minibiblioteca no Centro de Saúde, em Ourém, valorizando o acesso ao livro e à leitura desde o nascimento, associado à saúde mental e ao desenvolvimento pessoal, social e cultural de todos".

Loulé (3 de abril)

A Semana da Leitura, juntamente com a Biblioteca Municipal, vai até à Associação dos Doentes Mentais, Família e Amigos do Algarve.

Oeiras (4 de abril)

Apresentação de um novo projeto que "visa o desenvolvimento de um ambiente rico em leitura, assente na participação da comunidade. Este vai ser um bairro modelo, que pode ser adaptado e replicado no futuro, noutros territórios do concelho e fora dele".