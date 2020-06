“Há notícias que são falsas que querem ser verdade

Há populistas por aí que vendem felicidade

Há um mau presidente que faz mal à humanidade

Há corruptos a mais espalhados pela sociedade

Há conflito social que espellha a realidade

Há racismo evidente de grande proximidade”

João Gil (um dos fundadores do Trovante e de grupos como Ala dos Namorados ou Cabeças no Ar) contou ao 'Público' que começou a escrever esta letra em 2019, num dia de manifestação de agentes da PSP e guardas da GNR, em Lisboa.

Terminou-a agora e, em declarações à publicação, conta que pretende que seja um "manifesto pela democracia e pelo que nela conquistámos" e um "abraço à polícia".

"No fundo, aquilo que eu acho, não só para a polícia mas para as forças militares e para todas as partes que compõem uma sociedade, é que é preciso que se cumpra o caderno de encargos que é a Constituição. É só isso que está em causa. Aliás, a minha letra acaba por ser um abraço à polícia, que entendi dar na altura, lembrando que a polícia tem de estar ao lado da Constituição e da democracia", disse o músico ao jornalista Nuno Pacheco.

O vídeo do tema, com uma sonoridade próxima de um rap, é da autoria de Vasco Pinhol. "Ele procurou que o vídeo nos desse uma imagem do mundo, não se circunscreveu a Portugal. E seguiu um modelo de imagem quase CNN, como num telejornal", explica o músico que aparece nas imagens "como um correspondente, num cantinho, como se estivesse a assegurar a linguagem gestual".

Veja aqui o vídeo