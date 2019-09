A coreografia vai subir ao palco do Cine Teatro Curvo Semedo, às 21:30, e os bilhetes são grátis, podendo ser levantados no posto de turismo local ou na bilheteira da sala de espetáculos (no sábado à noite, a partir das 20:30), divulgou O Espaço do Tempo, dirigido pelo coreógrafo Rui Horta.

Com “A Meio da Noite”, segundo O Espaço do Tempo, “Olga Roriz e a sua companhia apresentam-se pela primeira vez em Montemor-o-Novo”.

“Esta enorme figura da coreografia portuguesa é uma referência incontornável da dança” e este espetáculo é “uma oportunidade” para “conhecer este belíssimo trabalho, defendido por um grupo de intérpretes excecionais”, frisou a estrutura cultural sediada na cidade alentejana.

A peça propõe-se a abordar “a temática existencialista do encenador e cineasta Ingmar Bergman” e, simultaneamente, debruça-se “sobre o processo de criação numa procura incessante de si próprio e dos outros”.