Carlos I acabou por ser convencido por Magalhães a financiar o projeto de alcançar estas míticas ilhas, as únicas do mundo que produziam cravo, canela ou noz moscada, mercadorias muito procuradas na Europa, sem colidir com o “espaço português”, e mesmo que as Molucas fossem reivindicadas pelos dois reinos.

Em 20 de setembro de 1519, 40 dias após terem zarpado de Sevilha, as cinco naus (“Trinidad”, capitaneada por Fernão de Magalhães), “Concepción”, “San Antonio”, “Santiago” e “Victoria”, num total de 237 homens (incluindo 33 portugueses), iniciam a travessia oceânica em direção a oeste a partir de Sanlúcar de Barrameda, na foz do Guadalquivir.

A viagem foi atribulada. Ainda nas costas da atual Patagónia argentina, um grave motim quase comprometeu o projeto e Fernão de Magalhães foi implacável, ao mandar executar ou abandonar numa ilha deserta os mentores da rebelião, neste último caso o capitão Juan de Cartagena, que comandava a “San António”, e o clérigo Sánchez Reina.

Apesar das crescentes contrariedades, Fernão de Magalhães prossegue na busca de uma passagem na “Terra do Fogo” para o “Mar do Sul” – atual Pacífico –, avistado pela primeira vez por europeus pelo explorador espanhol Vasco Núñez de Balboa em 1513, no istmo do Panamá.

Esta “enorme extensão de água”, será designada por Fernão de Magalhães de Oceano Pacífico, que atinge por via marítima em novembro de 1520 através do famoso estreito que passará a ostentar o seu nome.

O prévio naufrágio da nau “Santiago” na baía de San Julián (Patagónia) e a deserção da “San António”, que no decurso das explorações no labirinto do estreito para alcançar os “Mar do Sul” decide regressar a Espanha, não demoveram o navegante português. Sem outra hipótese, decide-se na “fuga para a frente” após alcançar o Pacífico e prossegue o rumo em direção à linha do Equador e às Molucas para concluir a missão encomendada por Carlos V, futuro senhor do império “onde o sol nunca se põe”.

Durante três meses navegam neste oceano, que se verificou não ser “pacífico”, sem terra à vista, e com a tripulação assolada pelo calor, as calmarias, a fome, a sede, o escorbuto, que provocam razias. Após percorrerem 132.000 milhas, abastecem-se na atual ilha de Guam, nas Marianas, e por fim alcançam as Filipinas, a norte das Molucas mas sensivelmente à mesma longitude. Neste erro de cálculo, são os primeiros europeus a avistar estas paragens.

Fernão de Magalhães, também movido pela vontade de evangelizar os povos indígenas, incluindo pela força, será morto em 27 de abril de 1521 na ilha de Mactan no decurso de uma batalha desigual com forças locais comandadas por Lapu-Lapu, hoje considerado o primeiro herói filipino por ter sido o primeiro nativo a resistir à colonização imperial europeia. Juan Sebastián Elcano (1476-1526) ao comando da “Victoria”, assumirá o comando da expedição.

O reino português não deixou de reagir ao que considerava uma “intrusão” na sua “parte do mundo” e enviou uma expedição que capturou a nau “Trinidad” já fundeada nas Molucas. Antes, a “Concepcion” tinha sido abandonada e queimada na ilha de Bohol, Filipinas, por falta de tripulação.

As Molucas serão posteriormente adquiridas por Portugal à Espanha de Carlos V no reinado de D. João III, antes da chegada definitiva dos holandeses.

Apenas a nau “Victoria”, comandada por Elcano concluirá a viagem de circum-navegação do planeta, regressando a Espanha em 06 de setembro de 1522 por uma rota que tentou evitar as “águas portuguesas” do Índico. Em Sevilha, dos 237 tripulantes iniciais, desembarcaram 17 sobreviventes da primeira volta ao mundo por mar em 1.125 dias.

(Por: Pedro Caldeira Rodrigues da agência Lusa)