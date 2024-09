“Quero assustar as pessoas para que acreditem em algo superior. Esta é uma história real, de possessão [demoníaca] e fé, ancorada na realidade”. As palavras são de Lee Daniels, o realizador de A Salvação, filme de terror e último sucesso viral da Netflix que tem ocupado, nos últimos dias, o topo dos mais vistos em todo o mundo, incluindo Portugal.

E como planeia assustar? Simples: através de uma história que mergulha no mundo sobrenatural e que explora os eventos da vida real de Latoya Ammons, uma mãe solteira que lutou com todas as forças para proteger a família de algo inexplicável. Mais especificamente, Ammons mudou-se com os filhos para uma nova casa no Indiana, na esperança de escapar dos fantasmas do passado. No entanto, o que deveria ser um refúgio para um novo começo transforma-se rapidamente num pesadelo devido a eventos inenarráveis. A mãe alegou, entre outras coisas, que viu os filhos levitarem e que estes a ameaçaram de morte após adquirirem força sobre-humana quando estavam possuídos.

A história verídica é detalhada pelo New York Times, que recorda como a família procurou ajuda médica, mas ninguém conseguiu encontrar explicações para o comportamento das crianças. Um psiquiatra chegou inclusive a avaliar Ammons e determinou que estava mentalmente sã. Sem explicação e solução aparente, o episódio só terminou após intervenção de um padre, que realizou várias sessões de exorcismo, e uma nova mudança de casa.

Quem quiser ler uma reportagem da altura, recuperada com a popularidade deste filme, pode fazê-lo aqui. Mas a história não acabaria aí. Em 2014, o investigador paranormal Zak Bagans comprou a casa assombrada pelo demónio e realizou o documentário “Demon House”, que incluiu entrevistas com a família e filmagens dos exorcismos. Mais tarde, em 2016, Bagans ordenou a sua demolição, na esperança de colocar um ponto final no tormento desta família.

Agora, A Salvação retrata estes eventos de forma dramatizada, explorando o medo, a fragilidade humana e a busca pela fé diante do desconhecido. O filme é realizado por Lee Daniels, conhecido por filmes como “Precious” e “O Mordomo”, e conta com um elenco composto por Andra Day, Glenn Close, Aunjanue Ellis-Taylor e Mo'Nique (todas com nomeações para os Óscares).

Quanto ao filme em si, o IndieWire sugere que poderia ser mais impactante se tivesse explorado a temática do vício como uma alegoria para o terror, em vez de se render completamente aos elementos sobrenaturais. O RogerEbert.com, por sua vez, defende que o filme poderia ter funcionado igualmente bem se se tivesse concentrado exclusivamente no drama familiar, abordando questões como a pobreza e o racismo. Já o The Guardian expressa uma forte decepção com o filme, descrevendo-o como sendo “coberto por um espesso ectoplasma de desapontamento”.

Não obstante, apesar das críticas, a verdade é que o fascínio de A Salvação está a inundar a Internet, especialmente com a cena da avó das crianças - diálogo para maiores de 18 - a virar meme. Afinal, Glenn Close, aos 77 anos, não só tem perucas para todos os gostos como faz um papel como não víamos desde “Hillbilly Elegy”.

A Salvação já se encontra disponível na Netflix.