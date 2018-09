“O cineasta António-Pedro Vasconcelos é o candidato escolhido pela Academia Portuguesa de Cinema para concorrer ao Prémio Fénix a la Labor Cinematográfica 2018, que vai ser entregue pela Federação Ibero-Americana de Academias de Artes e Ciências Cinematográficas”, refere a APC em comunicado, lembrando que, em anos anteriores, foram candidatos o diretor de fotografia Eduardo Serra, o produtor e realizador António da Cunha Telles, o diretor de fotografia Acácio de Almeida e o ator Joaquim de Almeida.

O presidente da APC, Paulo Trancoso, afirmou que “este prémio tem como objetivo reconhecer e enaltecer o trabalho de quem tem contribuído para o desenvolvimento e crescimento da indústria cinematográfica”, algo que considera que António-Pedro Vasconcelos tem feito em Portugal.

O vencedor do prémio vai ser divulgado no dia 21 de outubro, no Festival Internacional de Cinema de Morelia, e a entrega coincide com a cerimónia dos prémios Fénix, no dia 07 de novembro, na Cidade do México.

No final de agosto, foi anunciado que seis filmes de ficção e um documentário de produção ou coprodução portuguesa figuravam na lista dos pré-selecionados dos prémios ibero-americanos de cinema Fénix.