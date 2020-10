O que acontece quando se sai da bolha? Maior noção do mundo, com todas as coisas boas e más que isso acarreta. Para a Família Fraser, que protagoniza a nova série “The Undoing” da HBO Portugal, trouxe algo mais complicado de lidar do que isso. Mas já lá vamos.Jonathan (Hugh Grant) é um oncologista famoso e pai exemplar, que, depois de tentar salvar pessoas à beira da morte durante o dia, tenta manter o ânimo para passar tempo de qualidade com a sua família. Grace Fraser (Nicole Kidman) é uma terapeuta de relações que tenta descortinar os problemas em relações tóxicas muito diferentes da sua. Os dois têm um filho chamado Henry, que estuda numa escola super elitista que custa 50 mil euros por ano. Apesar de fazerem parte da alta sociedade nova-iorquina, Jonathan e Grace têm noção da bolha em que vivem e acabam por ter uma personalidade bastante diferente das pessoas que os rodeiam, nomeadamente as amigas de Grace, que têm os filhos na mesma escola que o seu. Por exemplo, quando a mãe de um aluno com uma bolsa social de estudos se junta à comissão organizativa de um leilão na escola, estas são as primeiras a olhar de lado e a questionar alguns dos seus maneirismos. Grace, por outro lado, é mais amigável e tenta ser mais acolhedora para Elena (a nova mãe), embora fique desconfortável com sua postura para consigo quando se voltam a cruzar no balneário de um ginásio. Potencialmente, encontram-se mais vezes, mas os flashbacks revelados no primeiro episódio não nos permitem saber. Entretanto, o leilão prossegue e é o motivo para que todos os pais se reúnam na escola para o tão prestigiado evento. A Família Fraser vai em peso, as mães snobs andam de um lado para o outro, e Elena, que aparece sozinha, tenta passar despercebida e sente-se deslocada num ambiente que não é o seu. Este sentimento leva a que, mesmo depois de ser confortada por Grace, esta decida sair da “festa” mais cedo, coisa que Jonathan também acaba por fazer quando recebe uma chamada urgente do seu hospital. Na manhã seguinte ao leilão, Elena aparece morta e o mundo perfeito de Grace e da sua família muda para sempre. O marido de Elena é o principal suspeito, Grace poderá saber mais sobre o assunto do que aquilo que diz e Jonathan, aparentemente, mentiu sobre o seu paradeiro, o que causa algumas dúvidas. A ver se a bolha não rebenta mesmo. Isto faz-me lembrar algo: “The Undoing” é da autoria de David E. Kelley, também responsável pela série da HBO “Big Little Lies”. Aliás existem bastantes semelhanças no ambiente e no registo criado em ambas as séries.

