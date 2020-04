Querem que estas sugestões cheguem confortavelmente ao vossos e-mails? É subscrever a rubrica em formato newsletter através deste link.

Um episódio e voltei a ter saudades de futebol

Na passada quarta-feira foi o Dia das Mentiras e retomou a história de um clube que desejava que as suas últimas épocas não passassem de um terrível pesadelo. “Sunderland Até Morrer” é uma série documental que acompanha a equipa de futebol do Norte de Inglaterra - o Sunderland AFC – e está de volta à Netflix. A primeira temporada conduziu-nos pelos bastidores de um clube fragmentado, sem uma visão clara do que queria depois de ser despromovido para a segunda divisão do futebol inglês, o Championship. Má gestão desportiva e financeira, fracos resultados em campo e uma cidade desiludida com a sua equipa levaram a que a maldição se repetisse e que o Sunderland descesse novamente de divisão, agora para a terceira, a League One.

Na segunda temporada, o clube tem novos desafios, uma equipa renovada e uns novos donos que acreditam poder mudar o seu rumo e fazê-lo regressar aos patamares onde já esteve. Para isso, na época 2018/2019 (que a temporada acompanha) o Sunderland teria de pelo menos terminar no sexto lugar entre 24 equipas que compõem a liga. Será que vai conseguir?

Tem mais piada assim: Não sei qual foi o destino do Sunderland em 2019. Subiu? Desceu? Manteve-se nesta divisão? Tenho vontade de pesquisar, mas estou a gostar de viver com a incerteza e prefiro descobrir através da série.

Não sei qual foi o destino do Sunderland em 2019. Subiu? Desceu? Manteve-se nesta divisão? Tenho vontade de pesquisar, mas estou a gostar de viver com a incerteza e prefiro descobrir através da série. Se gostas deste tipo de documentários: junta "All or Nothing: Manchester City" (Amazon Prime Video), "All or Nothing: The Brazilian Team" (Amazon Prime Video) e o "First Team: Juventus" (Netflix) à tua lista.

Onde ver: os 6 episódios estão disponíveis na Netflix.

Uma temporada e já quero ver a terceira

Arrisco-me a dizer que já vi pelo menos uma temporada de grande parte dos principais originais da Netflix. Contudo, houve um deles que por diversas razões nunca tinha passado pelos meus olhos. Esta semana, decidi ver a primeira temporada de Ozark, série da Netflix que, na passada sexta-feira, estreou a sua terceira temporada. Em 2017 (ano em que foi lançada), várias foram as comparações com Breaking Bad e o medo de que fosse uma cópia “em mau” de uma das melhores séries de sempre, aliado a alguma desconfiança que tinha por Jason Bateman (protagonista de Ozark, mais conhecido por papéis na comédia) fizeram com que deixasse a série de lado. Não podia ter estado mais errado.

Ozark conta a história de Marty Byrde, um consultor financeiro em Chicago, cuja empresa lava dinheiro para um cartel de droga no México. Quando uma complicação estraga a sua operação, Byrde é obrigado a levar a sua família para o Lago Ozark, no Missouri, onde terá de descobrir como continuar a lavar dinheiro para o cartel e proteger os seus dos perigos à sua volta.

Fun Fact : Jason Bateman, quando era criança, participou nas temporadas 7 e 8 de Uma Casa na Pradaria. As coisas que se descobrem na Wikipedia.

Poupar é sempre importante: Apesar de a história se passar no Missouri, a série é filmada no estado da Geórgia, porque oferece mais isenções fiscais para as filmagens de estúdios de produção.

Onde ver: as três temporadas de 10 episódios estão disponíveis na Netflix.

Uma confirmação e muitas incertezas

O NOS Primavera Sound foi o primeiro grande festival em Portugal a adiar o seu evento. O festival da Invicta decidiu passar a sua edição de 2020 de junho para setembro, na esperança que no fim do verão já tenha as condições necessárias para a organização dos concertos.

No entanto, nem todos os festivais terão esta possibilidade (o Festival Boom adiou para 2021, assim como o Rock in Rio Lisboa), quer pelas agendas dos artistas que já tinham confirmado, quer pelas próprias condições das localizações onde acontecem. A maior parte dos festivais nacionaiscomunicou que iriam aguardar até ao término do estado de emergência no país para tomarem uma posição quanto à organização dos seus eventos.

O meu concerto de YouTube da semana: Tyler, The Creator no Camp Flow Gnow em 2019, é a performance do artista no festival que ele próprio organiza e que só dá boas indicações para o que pode acontecer no NOS Primavera Sound, em setembro. Mas, esta é mesmo a sua melhor.

