Quinta-feira, dia 20 de agosto

Chegam ao cinema:

“O Rei de Staten Island”: comédia realizada por Judd Apatow sobre a vida de Scott (Pete Davidson) que, agora que chegou aos 20 e poucos anos, pouco conseguiu e até mesmo o sonho de se tornar tatuador parece estar fora de alcance.

“O Segredo: Atreve-te a Sonhar”: romance realizado por Andy Tennant sobre a história de Miranda Wells (Katie Holmes), uma mulher trabalhadora, viúva, que luta para criar três filhos sozinha. Quando uma tempestade traz para a sua vida um desafio devastador e um homem misterioso, Bray Johnson (Josh Lucas), o ânimo da família é reaceso, mas ele transporta consigo um segredo que pode mudar tudo.

“Museu”: drama de crime realizado por Alonso Ruizpalacios baseado na história verdadeira do famoso assalto ao Museu Nacional de Antropologia na Cidade do México da noite de Natal de 1985.

“Alice, Nova Iorque e Outras Histórias" : comédia realizada por Tiago Durão sobre Alice Maia, filha de um veterano de guerra alcoólico e grávida do namorado que acaba de morrer, decide deixar Portugal e ir para Nova Iorque, na esperança de uma vida melhor. Mas, rapidamente percebe que o sonho americano é uma mera fantasia.

: comédia realizada por Tiago Durão sobre Alice Maia, filha de um veterano de guerra alcoólico e grávida do namorado que acaba de morrer, decide deixar Portugal e ir para Nova Iorque, na esperança de uma vida melhor. Mas, rapidamente percebe que o sonho americano é uma mera fantasia. “A Troca das Princesas” : drama histórico realizado por Marc Dugain sobre as tentativas de selar a paz no século XVIII através dos acordos de casamento da filha do Regente de França e a do Rei Espanhol com os herdeiros do trono.

“Honeyland - A Terra do Mel”: documentário realizado por Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov sobre a luta entre as tradições antigas da apicultura para cultivar mel nas montanhas do norte da Macedônia utilizadas por Hatidze e entre uma família de nómadas que desconsideram a sabedoria e conselhos de Hatidze. O filme fez história ao obter a primeira dupla nomeação para os Óscares, nas categorias de Melhor Documentário e Melhor Filme Internacional.

“Adam” : drama realizado por Maryam Touzani sobre Abla, uma mulher viúva que vive sozinha com a filha de 8 anos, Warda, numa casa modesta em Casablanca, e que veem a sua vida interrompida quando Samia, uma jovem solteira e grávida, lhes bate à porta de casa.

“Eu Ainda Acredito”: drama realizado por Jon Erwin e Andrew Erwin inspirado na vida da estrela da música cristã Jeremy Camp e na sua jornada através do amor e da perda.

“Força da Natureza” : drama de ação realizado por Michael Polish sobre um grupo criminoso que planeia um assalto durante um furacão em Porto Rico, mas depara-se com um obstáculo ainda maior: um antigo polícia caído em desgraça.

Moonspell nas Noites F

O heavy metal marca presença nas Noites F nesta quinta-feira. A banda Moonspell pisa os palcos de Faro num concerto inserido em um festival que tem desde concertos a espetáculos de stand up.

Quando: Hoje, a partir das 22h00.

Onde: Largo da Sé, Faro.

Quanto: Bilhetes entre os 10€ e os 15€.

Festa do Mar e da Sardinha 2020

Se gosta de passear em família ou é adepto de convívios entre amigos, esta é a escolha ideal: almoçar ou jantar na melhor companhia ao som de boa música. A Festa do Mar e da Sardinha centra-se nas fortes ligações da comunidade com o mar, onde se destaca a gastronomia dos sabores do Mar.

Onde: A zona envolvente ao Portinho de pesca, em Vila Praia de Âncora

Quando: Entre os dias 20 e 30 de agosto 2020

Jardim de Orfeu

Durante agosto e setembro, às quintas-feiras, o Jardim das Oliveiras será palco do ciclo de poesia e música Jardim de Orfeu, organizado pelo ator André Gago e que conta a presença de vários convidados. Esta quinta terá uma sessão de Shakespeare com Maria João (voz) e João Farinha (teclados). A entrada é gratuita, mas terá de levantar o seu bilhete 20 minutos antes do início, junto ao Jardim da Pedra.

Quando: De 20 de agosto a 10 de setembro, a partir das 19h00

Onde: Jardim das Oliveiras, CCB

Sexta-feira, dia 21 de agosto

Em cartaz

“Uma Noite de Loucos”: comédia de aventura para toda a família realizada por Trish Sie sobre uma família que descobre que a mãe doméstica e aparentemente normal, é, na realidade, uma ex-ladra de elite que se encontra no programa de proteção de testemunhas. Quando a mãe e o pai são raptados e obrigados a cumprir uma última missão, os filhos têm de formar uma equipa para salvá-los durante uma noite repleta de ação que eles nunca esquecerão. Estreia na Netflix.

Cinema ao Ar Livre em Évora | "Variações"

Na sequência de uma série de exibições ao ar livre pela cidade de Évora, chega a vez de "Variações". Isto é, o filme, claro. Realizado por João Maia, este filme retrata a vida de António Ribeiro - de seu nome artístico António Variações - cantor e compositor, um dos mais excêntricos e emblemáticos artistas que a música popular portuguesa já conheceu, interpretado por Sérgio Praia. A entrada é livre, limitada aos lugares sentados disponíveis, com distanciamento.

Quando: 21 de agosto, às 21h30

Onde: Escola Básica do Bairro de Almeirim, Évora

As Quatro Estações de Vivaldi à luz de velas

Um concerto ao ar livre, à luz de velas em vários jardins do país. O que lhe parece? Este é o novo formato adaptado aos novos tempos dos concertos de música clássica Candlelight. Depois de adiados, arrancam esta sexta-feira com um concerto das "Quatro Estações" de Vivaldi, em Albufeira. No próximo mês, os espetáculos acontecem em Lisboa.

Quando: 21 de agosto, às 21h30

Onde: Jardim do Hotel Salgados Palace, Albufeira

Quanto: Bilhetes entre os 15€ e os 35€

Óperafest Lisboa

O mote deste festival é levar a ópera para mais próximo do público de hoje, trazendo a emoção da ópera a todos, desde os grandes clássicos à ópera de vanguarda, através de diversos formatos. Quer seja “Tosca” de Puccini, uma “Rave operática” com distanciamento social, um concurso de ópera contemporânea (Maratona Ópera XXI), uma Gala de ópera surpresa ou Cine-ópera há algo para o seu gosto. Consulte aqui toda a programação.

Quando: De 21 de agosto a 11 de setembro

Onde: Jardins do Museu Nacional de Arte Antiga e nas Carpintarias de São Lázaro, em Lisboa

Arrebita Portugal: festival de comida de rua

Pelo centro histórico de Portimão já se sente o cheiro da mais deliciosa e criativa comida de rua. Ao longo do fim de semana, 32 chefes portugueses ou a trabalhar cá vão servir pratos de requinte em sapatarias, floristas ou boutiques. Pode contar com nomes de galardoados com estrelas Michelin, como Henrique Sá Pessoa, Tiago Bonito e Rui Silvestre, bem como novas promessas da culinária, como Diogo Noronha. A entrada é gratuita mas não se esqueça de levar o dinheiro para provar o melhor da gastronomia de rua portuguesa.

Quando: De 21 a 23 de agosto, das 19h00 às 23h30

Onde: Portimão

Batatas fritas grátis e ilimitadas no Hard Rock Cafe

Até ao final deste mês, passe pelo Hard Rock Cafe, em Lisboa, para aproveitar a Endless Frydays: uma campanha mundial dos vários espaços da marca que todas as sextas-feiras lhe oferece batatas fritas sem limites durante a refeição, desde que escolha um dos pratos do menu que já as tenha como acompanhamento ou escolha uma entrada de valor superior a 10€.

Viseu Vegan Fest - 2ª. edição

O VVF pretende divulgar o veganismo através de palestras, workshops, bancas de comida e produtos veganos, almoços 100% vegetarianos e muito mais. O objectivo é desmistificar a ideia que o veganismo se resume a uma dieta de origem vegetal, fazendo a ligação com todas as suas vertentes - ética, saúde e ambiente. O evento é de entrada livre.

Quando: De 21 a 23 de agosto

Onde: Parque Aquilino Ribeiro, Viseu

créditos: PAULO NOVAIS/LUSA

Sábado, dia 22 de agosto

DC FanDome: Convenção virtual e imersiva

A DC FanDome é uma maratona de 24h00, online e gratuita, organizada pela Warner Bros. Tal como as convenções presenciais, promete novidades em primeira mão sobre projetos de cinema, televisão, banda desenhada e jogos, anúncios para os próximos anos, segmentos especiais, vídeos exclusivos e exploração de mundos temáticos. Conta ainda com a participação de atores, cineastas e criadores dos maiores filmes, séries de TV, jogos e bandas desenhadas. Consulte a programação aqui.

Concerto de Jorge Palma | Verão em Tavira 2020

O músico, cantor e compositor português assinala os seus 70 anos no "Verão em Tavira". Com mais de 40 anos de carreira, Jorge Palma é um nome incontornável do panorama musical português. A sua obra contém canções como “Frágil”, “Deixa-me Rir”, “Dá-me Lume” ou “Encosta-te a mim”.

A entrada tem um custo de 10€, que irá ser revertido em prol da aquisição de novos equipamentos de proteção individual (EPI´s) para as instituições de solidariedade do concelho, e pode adquiri-lo na Praça da República e no Largo frente ao Palácio da Galeria, entre as 20h00 e as 23h, todos os dias.

Quando: 22 de agosto, pelas 22h00

Onde: Parque do Palácio da Galeria

Concerto dos Amor Electro

Os Amor Electro vão subir ao palco da Arena d’Almeirim para um concerto que promete ser memorável. Os bilhetes estão disponíveis nos locais habituais.

Quando: 22 de agosto, às 21h30

Quanto: Entre os 10€ e os 18€

Percurso Pedestre "Lisboa dos Espiões"

Neste passeio digno de um agente secreto 007, vai passar pelos hotéis e cafés, verdadeiros ninhos de espiões, e conhecer a vida boémia de Lisboa numa Europa mergulhada no terror. Aprender sobre os espiões e espias que influenciaram o rumo da Guerra a partir da Capital numa caminhada nocturna que terá o ambiente certo para falar de esconderijos e perigos.

Quando: 22 de agosto, às 19h00

Onde: Entrada do Hotel Tivoli Avenida (ponto de encontro)

Quanto: Bilhetes de 12€

Açorda Alentejana no CCB

Caso fique com fome, faça uma visita ao Centro Cultural de Belém para aprender a fazer o prato que fique bem à mesa de pobres e de ricos. Falo, claro, de açorda alentejana. Maria Schiappa conta-lhe os truques e a história do prato. A entrada é gratuita, mas não se esqueça de levar a máscara consigo.

Quando: 22 de agosto, às 11h30

créditos: MARIO CRUZ/LUSA

Domingo, dia 23 de agosto

38.º Festival Música em Leiria

Esta edição do Festival será constituída por mais de vinte atividades artísticas, na sua maioria concertos musicais, onde está presente também a Dança, que decorrem ao longo de cinco semanas e em que se cruzarão diferentes géneros musicais.

Terá a presença de artistas nacionais já consagrados como Anabela Chaves, António Chainho, e Olga Roriz, de jovens músicos ainda em fase de formação ou e em início de carreira. Consulte toda a programação aqui.

Quando: 23 de agosto a 7 de outubro

Caves Sandeman - Visitas gratuitas

Durante os meses de verão, as Caves Sandeman, em Vila Nova de Gaia, podem ser visitadas gratuitamente aos domingos de manhã e com direito a prova de dois Vinhos do Porto. Tem ainda atividades para toda a família e para todos os interessados em viajar pelo universo do Vinho do Porto.

Passeios Literários | Os Maias

Quer descobrir as ruas de Sintra enquanto fica a conhecer mais sobre uma das obras mais conhecidas de Eça de Queirós? Este passeio literário é a atividade perfeita para si. Guiado pela mão dos autores, o percurso é baseado, essencialmente, no capítulo VIII da obra Os Maias. Não irá faltar, ao longo passeio, curiosidades e e histórias, que darão uma ideia mais alargada, informal da vila e do enquadramento do romance.

Quando: 23 de agosto, às 10h30

Onde: Largo Rainha D. Amélia (ponto de encontro)

Quanto: Bilhete de 12,50€

créditos: MIGUEL A. LOPES

Segunda-feira, dia 24 de agosto

Concerto de Salvador Sobral

Enquanto preparara o próximo registo de estúdio, Salvador Sobral continua na estrada com Paris, Lisboa, álbum em nome próprio lançado no início de 2019 que o tem levado numa extensa digressão nacional e internacional.

Onde: Teatro Maria Matos

Quanto: Bilhetes entre os 14€ e os 16€

créditos: 24

Terça-feira, dia 25 de agosto

Começa o Indie Lisboa (17ª Edição Festival Internacional de Cinema)

O Indie Lisboa é um dos principais festivais de cinema de autor em Portugal, ocupando uma posição destacada à cultura cinematográfica em Portugal e decorre em diversas salas da cidade de Lisboa. Do programa da 17.ª edição fazem parte uma retrospetiva integral da obra do realizador senegalês Ousmane Sembène, um trabalho marcado pelo feminismo, luta de classes, oposição à europeização da cultura do Senegal e à brutalidade do colonialismo.

Quando: De 25 de agosto a 5 de setembro

Quanto: Bilhetes entre os 2€ e os 55€

Tacos a 1€ no Taco Bell

Todas as terças-feiras há uma seleção de tacos a 1€ nos restaurantes da Taco Bell - espaços do Almada Forum, em Almada, e no NorteShopping, em Matosinhos. É a chamada taco tuesday, já conhecida em outros países, e por cá vai ficar pelo menos até ao final do ano.

Arranca o Lisboa Mágica: Festival Internacional de Magia de Rua

Este ano, o programa traz vários convidados nacionais e internacionais de renome na área da Magia de Rua e que, durante seis dias, irão realizar diversas atuações em jardins da cidade. Um espetáculo que traz o melhor do que se faz no âmbito da Magia de Rua a nível mundial para celebrar a linguagem artística e a interação com o público.

Quando: De 25 a 30 de Agosto

Onde: na Praça do Município, na Biblioteca dos Olivais, no Jardim da Galeria Quadrum, no Jardim do Palácio Galveias, no Jardim do Palácio Pimenta, no Museu da Marioneta e no Palácio Baldaya

Quanto: o acesso é gratuito, mediante reserva de lugar aqui.

créditos: Força de Produção

Quarta-feira, dia 26 de agosto

Estreias no cinema

“Tenet”: thriller de ação realizado por Christopher Nolan sobre o Protagonista que, envolvido numa luta pela sobrevivência do planeta, viaja pelo mundo sombrio da espionagem internacional numa missão que irá desvendar algo para além do tempo real.

“A Fábrica dos Sonhos”: filme de animação sobre Mina, de 12 anos, que estava habituada a viver apenas com o pai, mas vê a sua vida transformar-se com a chegada de Jenny, a filha da nova namorada do pai e a sua nova "irmã". Uma noite, após adormecer, por acidente Mina descobre um mundo fantástico onde todos os sonhos são fabricados: a Fábrica dos Sonhos.

“Os Novos Mutantes” : filme de aventura, terror e ficção científica sobre um grupo de jovens mutantes enclausurados para acompanhamento psiquiátrico que veem as suas capacidades e as amizades entre eles a serem postas à prova, enquanto lutam pela sobrevivência.

Acaba Avenida Q

A peça de teatro de que mais se tem ouvido falar ultimamente terá a sua última sessão nesta quarta-feira. Primeiro esteve pelo Teatro da Trindade, depois andou pelo país, sempre a esgotar noites sucessivas. Desde Julho que tem estado no Teatro Maria Matos, em Lisboa. O musical é descrito como o “musical mais estúpido e genial de todos os tempos – uma Rua Sésamo em esteróides, que junta a estética” dos Marretas a “uma linguagem tão adulta, que só funciona mesmo porque a vida é uma longa marcha de tédio em direcção à campa.”

Quanto: Bilhetes entre os 16€ e os 18€.

Cinema ao Ar Livre no Porto

Para fechar as Noites de Boris, um ciclo gratuito de curtas, uma sessão completamente dedicada a Fernando Pessoa, com a exibição da curta-metragem de Eugène Green “Como Fernando Pessoa salvou Portugal” e a curta-metragem “ Boca do Inferno” de Luís Porto, filmada na cidade do Porto e que contará com a presença do realizador.

Nota: Os bilhetes gratuitos poderão ser levantados a partir das 20h30 do dia da sessão (80 lugares sentados, mais 30 disponíveis na relva). Abertura de portas às 21h.

Onde: Jardins da Casa das Artes, Porto. Caso chova, será no interior da Casa das Artes, na Sala Henrique Alves Costa.

Edição por Larissa Silva