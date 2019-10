Intitulado “Roubados”, o disco é composto por 12 fados, como “Oiça lá Senhor Vinho” (Alberto Janes), uma criação de Amália Rodrigues (1920-1999), que qualificou como “uma letra extraordinária do melhor que alguma vez se fez”, referindo que “as pessoas ficam mais presas à música, por ser mais folclórica e mais viva, e é uma homenagem à casa de fados onde canto, o Senhor Vinho”, em Lisboa.

O álbum inclui também “Vem” (Júlio de Sousa), de Lucília do Carmo (1919-1998), e “Não me Conformo” (Emílio Vasco/Jaime Mendes), também do repertório de Lucília, mas que foi pela primeira vez gravado por Carlos Ramos (1907-1969).

“Achei que era altura de fazer um tributo aos mestres do fado, cujos temas mais ouvi nas casas de fados, dos últimos anos, os chamados ‘clássicos’, e que são cantados pelas mais diversas pessoas; tentei fazer a biografia do meu percurso nas casas de fado que é a matriz do meu trabalho”, explicou a fadista em entrevista à agência Lusa.

Por outro lado, o disco, que é editado na sexta-feira, reflete a sua paixão pelo estudo dos repertórios fadistas.