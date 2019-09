Rachel Green, Chandler Bing, Phoebe Buffay, Ross Geller, Monica Geller e Joey Tribbiani. Se não estes nomes não lhe dizem nada, é bem possível que não tenha prestado atenção à produção televisiva norte-americana das últimas décadas, já que se tratam das personagens de "Friends", uma das mais famosas e bem sucedidas séries de sempre, agora com estatuto de culto e direito a uma exposição.

Em formato pop-up, a iniciativa decorre até 6 de outubro no bairro do Soho, em Manhattan, como parte das comemorações que marcam um quarto de século desde que o primeiro episódio foi ao ar no canal NBC, sendo também uma maneira da Warner Bros lucrar com a popularidade aparentemente inesgotável desta sitcom, 15 anos após o último episódio ter sido transmitido em maio de 2004.

O estúdio recriou o cenário num loft enorme onde tudo o que fez parte da série figura, desde os móveis até à decoração. Os visitantes podem sentar-se nas famosas poltronas onde Joey e Chandler se sentavam e gritavam ao ver televisão, observar a mesa de matraquilhos, ou abrir a porta do apartamento de Monica e Rachel do outro lado do corredor.

Ao todo, são mais de 50 adereços, que incluem também várias perucas — incluíndo o famoso penteado "The Rachel", usado pela personagem homónima — e a camisola vermelha que Ross utilizou na oitava temporada.