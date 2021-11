"Queremos partilhar com todos uma decisão que foi pensada e ponderada em conjunto. Os Amor Electro vão fazer uma pausa criativa indefinida, dando espaço a novos projectos paralelos", anunciou a banda portuguesa nas redes sociais, garantindo que isto "não é um adeus, mas sim um até já".

E mesmo o adeus não é para já, uma vez que a banda garantiu que os concertos que "estavam marcados e que foram remarcados para 2022" vão acontecer.

"Não existem palavras suficientes que possam explicar o quão gratos somos por vos termos tido sempre a nosso lado durante esta última década, acreditando em nós e acreditando no que fazíamos.

Do fundo do nosso coração, o nosso eterno e sincero obrigado", pode ler-se no texto em que é anunciada a decisão.

A banda foi formada em Lisboa, em 2010, sendo composta pela vocalista Marisa Liz, Tiago Pais Dias, Ricardo Vasconcelos e Mauro Ramos. Rui Rechena, baixista da banda, faleceu em 2020.